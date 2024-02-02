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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 00:26
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 01:14
2 dk Okuma

90 BİNİ AŞKIN İŞÇİ İŞ BIRAKIYOR

Almanya'da ikinci genel ulaşım grevi dalgası

Verdi sendikasının çağrısıyla Almanya'da şehiriçi ve banliyö tren, otobüs ve tramvaylarında çalışan işçiler Cuma günü grevde. 90 bin kişinin katılması beklenen grevi, Fridays for Future iklim hareketi de destekliyor.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya'da ikinci genel ulaşım grevi dalgası
Düsseldorf, Metro çıkışında grev ilanı/dpa

Almanya'da Genel Hizmet İşçileri Sendikaları Birliği Verdi, Cuma günü ücret artışları ve çalışma koşullarında işverenlerle uzlaşma sağlanamaması üzerine uyarı grevi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz hafta Tren Makinistleri Sendikası (GDL) altı günlük bir genel grevle Almanya kamu demiryolu taşımacılığı şirketi Deutsche Bahn'ı taleplerini kabule zorlamıştı 

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Perşembe günü havalimanları durmuştu

Verdi Perşembe günü de Hamburg, Bremen, Hanover, Berlin, Köln, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main ve Stuttgart hava limanlarında güvenlik hizmeti veren özel şirket çalışanlarını bir günlük greve çıkartmıştı.

Federal Havacılık Güvenlik Şirketleri Birliği'yle (BDLS) ülke çapında 25 bin işçi adına TİS görüşmeleri yürüten Verdi Perşembe günü yer hizmetleri, bagaj ve kontrollerde çalışanları greve çağırmıştı. 

Berlin'deki Verdi Federal Başkan Yardımcısı Christine Behle Pazartesi günü "Tüm eyaletlerde başlatılan ücret müzakereleri sonuçsuz kaldı, işverenlere daha fazla baskı yapma zamanı geldi," demişti. 

Almanya çapında otobüs, tramvay ve metro hizmeti sunan 132'den fazla yerel şirkette 90 bini aşkın çalışanın greve katılması bekleniyor.

Haftanın son çalışma gününde yolcuların özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde önemli kısıtlamalarla karşılaşması öngörülüyor. 

Verdi: 35 saatlik çalışma haftası

Behle, sendikanın ücretlerde azalma olmaksızın 35 saatlik bir çalışma haftası sağlayarak ulaşımdaki iş gücü açığının kapatılmasını umduklarını söylüyor. 

Birçok işletmede, işçi yetersizliğinin aşırı çalışma sonucunda çalışanların sağlığının olumsuz etkilendiğini belirten işçi temsilcileri ulaşımda kadroların yüzde 20 ile 30 arasında münhal olduğunu söylüyor. 

"Bütün alanlarda yeterince çalışan olmadığı için otobüs ve tren seferlerinin sık sık iptal edildiğini" söyleyen Verdi lideri Behle, "acilen rahatlama sağlamak için bir şey yapılması gerek[tiğini]" vurguluyor. 

Alman Tren Makinistleri Sendikası (GDL), Pazartesi günü, 6 günlük grevi planlanandan saatler önce sona erdirmiş ve 3 Mart'a kadar yeni grev olmayacağını duyurmuştu. 

Cuma günkü grev Verdi'nin örgütlü olduğu yerel toplu taşıma hatlarında gerçekleşecek, uzun mesafe ve bölgesel seferler olağan programlarını izleyecek. 

Fridays for Future: Hepimizin güvenli
yerel toplu ulaşıma ihtiyacı var

Bu arada daha çok gençlerin ve öğrencilerin etkin olduğu iklim aktivistleri hareketi "Fridays for Future", grevi desteklediğini açıkladı. Sözcü Darya Sotoodeh, "Güvenli ve uygun bir bedelle işlerimize, evlerimize, derneklerimize gidip gelebilmek için hepimizin güvenli yerel toplu ulaşıma ihtiyacı var, " dedi. Masrafları kısmak için işçilerin dinlenme sürelerini kısaltan hükümeti eleştirdi: "Bu derhal değişmeli!" 

(AEK)

Verdi ulaşım grevi almanya ücretler çalışma haftası
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