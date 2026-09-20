Almanya'da iki eyalette seçim: Berlin'de Linke ile CDU başa baş

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde seçmenler bugün yeni eyalet parlamentolarını belirlemek için oy kullanıyor.

Berlin Eyalet Seçim Kurulu'na göre kentte 2 milyon 487 bin 318 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu ise eyalette yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunduğunu açıkladı. Sandıklar yerel saatle 08.00'de açıldı ve 18.00'de kapanacak.

Seçimler, iki hafta önce Saksonya-Anhalt'ta yapılan eyalet seçimlerinde Almanya için Alternatif'in (AfD) açık ara birinci olmasının ardından yapılıyor.

Saksonya-Anhalt Eyalet Seçim Kurulu'nun geçici resmi sonuçlarına göre AfD yüzde 43,8, Başbakan Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ise yüzde 17,2 oy aldı. AfD 83 sandalyeli parlamentoda 39 sandalye kazanarak tek başına hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı.

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Berlin'de Linke ile CDU yarışı

Başkent Berlin'de son kamuoyu araştırmaları Linke ile CDU arasında yakın bir yarışa işaret ediyor. ZDF'nin 18 Eylül'de yayımladığı Politbarometer araştırmasına göre Linke yüzde 22, CDU yüzde 20, AfD yüzde 18, Yeşiller yüzde 15 ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 12 seviyesinde. Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) ise yüzde 4'te ölçüldü.

Araştırmaya katılanların yüzde 23'ü henüz kime oy vereceğinden ya da oy kullanıp kullanmayacağından emin olmadığını söyledi. ZDF, söz konusu oranların seçim sonucu tahmini olmadığını ve istatistiksel hata payının dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Berlin'de 2023'te yapılan son seçimde CDU yüzde 28,2 ile birinci olmuştu. Kent halen CDU ve SPD koalisyonu tarafından yönetiliyor.

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16 ve 17 yaşındakiler ilk kez oy kullanıyor

Bu seçimde Berlin'de 16 ve 17 yaşındaki gençler de ilk kez eyalet parlamentosu seçiminde oy kullanabiliyor.

Berlin Eyalet Seçim Kurulu'nun verilerine göre seçmen yaşının düşürülmesinin de etkisiyle oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı 2023'teki seçime kıyasla 55 bin 546 arttı.

Mecklenburg-Vorpommern'de de seçim yaşı 16. Eyaletin seçim makamına göre yaklaşık 1,3 milyon kişi oy kullanma hakkına sahip.

Linke'nin adayı Elif Eralp

Linke, Berlin seçimlerine hukukçu Elif Eralp'i eyalet başbakanı ve belediye başkanı adayı olarak göstererek giriyor.

45 yaşındaki Eralp'in kampanyasında konut ve kira politikaları öne çıkıyor. Eralp, belediyeye ait konutlardaki kira artışlarının sınırlandırılmasını, yeni belediye konutları yapılmasını ve büyük özel konut şirketlerinin kamulaştırılması tartışmasının yeniden gündeme alınmasını savunuyor.

CDU'nun adayı Berlin Maliye Senatörü Stefan Evers, AfD'nin adayı ise Kristin Brinker.

Evers kampanyasında güvenlik politikalarını öne çıkarırken Brinker göç ve sığınma politikasını kampanyasının merkezine yerleştirdi.

Eralp ile Evers seçim kampanyası sırasında Berlin'deki Filistin'e destek gösterileri konusunda da karşı karşıya geldi. Eralp polis müdahalelerini eleştirirken Evers, Linke'yi antisemitizm konusunda yeterince açık tutum almamakla suçladı.

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Mecklenburg-Vorpommern'de SPD ve AfD yakın

Mecklenburg-Vorpommern'de son kamuoyu araştırmaları SPD ile AfD arasında yakın bir yarış olduğunu gösteriyor.

ZDF'nin son Politbarometer araştırmasına göre mevcut Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig'in SPD'si yüzde 37, AfD ise yüzde 36 seviyesinde ölçüldü.

CDU yüzde 6 ile eyalet parlamentosuna girmek için gereken yüzde 5 barajına yakın görünüyor. Linke yüzde 9, Yeşiller yüzde 5, BSW ise yüzde 4 seviyesinde.

ZDF, araştırmadaki oranların seçim tahmini olmadığını özellikle vurguluyor.

SPD'nin adayı 2017'den bu yana eyalet başbakanlığı görevini yürüten Manuela Schwesig. AfD ise seçime Leif-Erik Holm ile giriyor.

Merz BM ziyaretini iptal etti

İki eyaletteki seçimler, Saksonya-Anhalt'taki ağır CDU yenilgisinin ardından Başbakan Friedrich Merz'in parti içindeki konumu açısından da yakından izleniyor.

ARD'nin Tagesschau haberine göre Merz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için planlanan New York ziyaretini iptal etti. Hükümet çevreleri karara gerekçe olarak Merz'in Berlin'deki varlığının gerekli olmasını gösterdi.

DW Türkçe de CDU'nun Saksonya-Anhalt'taki seçim sonucunun ardından Merz üzerindeki parti içi baskının arttığını ve Berlin ile Mecklenburg-Vorpommern seçimlerinin bu tartışmaların ortasında yapıldığını aktardı.

CDU'nun yönetim organlarının seçimlerin ardından pazartesi, CDU/CSU Federal Meclis grubunun ise salı günü toplanması planlanıyor.

(NÖ)