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EKONOMİ
Yayın Tarihi: 31 Mayıs 2024 00:21
 ~ Son Güncelleme: 31 Mayıs 2024 01:02
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"ÖFKELİ İŞÇİLER"İN İSTEDİĞİ OLDU

Almanya'da gerçek ücretlerde birinci çeyrekte yüzde 4'e yakın artış

Almanya'da enflasyon Mayıs’ta bir miktar yükselmekle birlikte, uzmanlara göre bu tek seferlik etmenlerden ileri geliyor. Buna karşılık gerçek ücretler 2008'den bu yana bir çeyrekteki en büyük yükselişle yüzde 3,8 arttı. Yıl sonu enflasyonun yüzde 2,4 olması bekleniyor.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya'da gerçek ücretlerde birinci çeyrekte yüzde 4'e yakın artış
2021'de "İnşaat işçisi öfkeli" pankartıyla greve çıkan 900 bin işçinin gösterisinden/IG BAU

Almanya federal istatistik kurumu Destatis'in ön verilerine göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde tüketici fiyatları bir yıl öncesine göre yüzde 2,4 artarken gerçek ücretler de 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 3,8 arttı.

Çarşamba günü yayınlanan verileri yorumlayan uzmanlar, Almanya'da Mayıs'ta enflasyondaki yükselişin tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmeye başlamasını engellemeyeceğini söylüyor. 

Ancak aynı zamanda, satın alma gücünün ölçüsü olan gerçek ücretler de 2024'ün ilk çeyreğinde arttı. Yüzde 3,8'lik artış, Almanya'da 2008'den bu yana tek bir çeyrekte görülen en yüksek artışa işaret ediyor.

Geçtiğimiz kış, Almanya'nın kilit sanayi, ulaştırma ve hizmetler sektörlerinde işçiler ve çiftçiler gıda ve enerji fiyatlarındaki enflasyonun gerçek ücretlerde yol açtığı düşüş ve tarım ürünlerinin üretim maliyetleri ve satış fiyatlarındaki büyük artış dolayısıyla son 20 yılın en uzun süreli, en yaygın ve en sert grev ve gösterilerini gerçekleştirmişlerdi. 

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Destatis, Mayıs enflasyon rakamlarında enerji fiyatlarındaki düşüşün yüzde 1,1 ile süre gittiğini açıkladı. Hizmetlerde enflasyon yüzde 0,5 artışla Nisan'daki yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Scholz hükümeti, 2023'te yüzde 5,9 olan enflasyon oranının 2024 yıl sonu itibarıyla yüzde 2,4 olacağını öngörüyor. 

(AEK)

almanya ücretler enflasyon işçi direnişleri grevler
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