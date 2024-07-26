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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 18:10
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 18:14
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Almanya'da eyalet milletvekili adayına ırkçı saldırı

CDU Brandenburg Eyalet Başkanı Jan Redman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eyalet milletvekili adayı Adeline Abimnwi Awemo'nun ırkçı saldırıya uğradığını ve yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya'da eyalet milletvekili adayına ırkçı saldırı

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinden Brandenburg eyalet milletvekili adayı olan Kamerun kökenli Adeline Abimnwi Awemo'nun ırkçı saldırı sonucu yaralandı.

CDU Brandenburg Eyalet Başkanı Jan Redman, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Awemo'nun 25 Temmuz akşamı Cottbus'ta seçim afişlerini asarken bir kadın tarafından ırkçı söyleme ve saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

Irkçı saldırıya tepki gösteren Redman, "Adayımız dün eyalet seçimleri için Cottbus'ta afiş asarken doğrudan ırkçılığa ve fiziksel saldırıya uğramıştır. Bu saldırı, toplumumuzun bazı kesimlerinde yaşanan vahşetin bir başka şok edici kanıtıdır. Abimnwi'nin yanındayız” dedi.

Redman ayrıca “Almanya'da siyasi olarak aktif durumdaki kişiler için artan riskin dayanılmaz olduğuna” dikkati çekti.

Almanya medyasındaki haberlerde de ırkçı saldırganın Awemo'ya, "Siz insan değilsiniz" diye bağırdığı ifade edildi.

Adeline Abimnwi Awemo siyasete insanlarla birlikte çalışmak ve bir şeyleri birlikte değiştirmek için girdiğini belirterek, "Ben bir Cottbus'luyum ve buradaki insanlara kendini adamış bir Cottbus'lu olarak kalacağım" dedi.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açtığı açıklandı.

(RT)

almanya Irkçı saldırı
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