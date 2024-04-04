Almanya'da en az 400 polise “aşırı sağ” soruşturması

Almanya eyalet polis teşkilatındaki memurlar arasında “aşırı sağcı” görüşleri sebebiyle veya komplo teorilerine olan inançlarına ilişkin 400'den fazla soruşturma açıldı.

DW’nin haber dergisi Stern’den aktardığına göre, Almanya'nın 16 eyaletinden dördünün güncel rakamları sağlamaması nedeniyle gerçek rakamın daha yüksek olması bekleniyor. Berlin, Mecklenburg-Batı Pomeranya, Bremen ve Thüringen eyaletleri bu tür soruşturmalara ilişkin güncel rakamları açıklamıyor.

“Demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından tehlike”

Almanya parlamentosunun polis komiseri Uli Grötsch, bu insanların varlığının çok büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Grötsch "Aşırı sağcıların kasıtlı olarak polis teşkilatını istikrarsızlaştırmaya çalıştığı bir zamanda yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, Stern'e yaptığı açıklamada, bu tür kişilerin polis teşkilatında hoş karşılanmadığını söyledi, "Anayasa’ya aykırı aşırı görüşlere sahip olan polis memurları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından büyük bir tehlikedir" dedi.

En fazla “aşırı sağcı” ordunun istihbarat servisinde

Federal ve eyalet güvenlik yetkilileri arasında olası aşırılık yanlılarına yönelik soruşturmalar yıllardır devam ediyor.

Almanya İçişleri Bakanlığı 2022'de 327 vakada aşırı sağcı faaliyetlerin tespit edildiği bir rapor yayınlamıştı.

Almanya ordusunun istihbarat servisi (MAD), 83 çalışanın "bireysel aşırılık yanlısı faaliyetlere" katıldığı doğrulanmasıyla, en fazla vakanın görüldüğü kurum oldu.

Rapora göre, Federal Polis 18 üyeyle ikinci en yüksek teşkilat.

Reichsbürger hareketi hakkında

Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşı) hareketinin, polis memurlarını kendi saflarına almaya çalıştıkları ifade ediliyor.

Hareketin, Berlin'deki parlamentoyu basmayı, ülkenin elektrik kaynağına saldırmayı ve federal hükümeti iktidara getirebilmek için görevden almayı planladığı iddia ediliyor. Planları arasında, belirledikleri kişilerin önemli bakanlık görevlerine atamak da bulunuyor.

BBC’nin haberine göre, Almanya polisi hareket üyelerinin giderek daha fazla radikalleştiklerini ve tehlikeli hale geldiklerini söylüyor. Bu grubun üyeleri modern Almanya devletini tanımıyor ve hükümetin otoritesini reddediyor.

Hareket, ülke geneline yayılmış, birbirleriyle bağlantısı olmayan küçük gruplardan oluşuyor. Kendi paraları ve kimlik kartları olan bu gruplar, kendi özerk devletlerini yaratma hayali kuruyor.

2022 yılında Königreich Deutschland (Krallık Almanyası) adlı bir grup Saksonya’da kendi devletlerini inşa edecekleri iki parsel arazi satın aldı.

Grup üyeleri vergi ödemeyi reddediyor ya da yerel yönetimlerin işleyişine sekte vurmak için, çok sayıda küfür dolu mektuplar gönderiyor. Birçoğunun yasal ya da yasa dışı silahları var.

Hükümetin açıkladığı veriler, Reichsbürger ve benzer inançlara sahip Selbstverwalter adlı oluşumun 2021’de 1000’den fazla suç eylemine karıştığını gösteriyor.

Perspektif’teki makaleye göre, temel ideolojilerini, politik ve toplumsal olarak kabul gören genel tarih tasavvurunun revizyonu (Geschichtsrevisionismus) ve monarşi taraftarlığı, demokrasi karşıtlığı ve antisemitizm oluşturuyor. Yahudi soykırımını (Holocaust) reddediyorlar.

Anayasa’nın “Alman İmparatorluğuna karşı yürütülen savaşın devamının” bir göstergesi, federal hükümetin ise “Batılı muzaffer güçler tarafından Alman halkına dayatılan yabancı yönetimi tüzüğü”nün yansıması olduğunu iddia ediyorlar.