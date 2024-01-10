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DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 23:50
 ~ Son Güncelleme: 11 Ocak 2024 00:38
2 dk Okuma

TREN MAKİNİSTLERİ HAYATI DURDURDU

Almanya'da demiryolu grevinin ilk gününde katılım yüksek, iş bırakma etkili oldu

Çarşamba sabahı başlayan ve tüm Almanya'da üç gün sürecek tren makinistleri grevi işyerlerine banliyö trenleriyle giden ve şehirler ve ülkeler arası yolcuk yapacak yüz binlerce kişinin seferlerinin iptaline yol açtı. İşçiler, ücret zammı ve iş haftasının kısaltılmasını istiyor.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya'da demiryolu grevinin ilk gününde katılım yüksek, iş bırakma etkili oldu
Münih'te hangardaki lokomotifler/merkür.de

Çarşamba sabah 02:00'de başlayan ve Cuma akşamına kadar sürecek olan tren makinistleri sendikası GDL öncülüğündeki "uyarı grevi" nedeniyle ulusal demiryolu işletmesi Deutsche Bahn (DB) yalnızca sınırlı acil durum seferleri yapabildi. 

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DB sözcüleri, uzun mesafeli yüksek hızlı tren seferlerinin yalnızca beşte birinin yapılabildiğini ve bölgesel seferlerin "büyük ölçüde seyreltilmiş" olduğunu söyledi.

Berlin'in merkez istasyonu Çarşamba sabahı her zamanki kalabalığından yoksundu. 

Ülkenin batısındaki Köln tren istasyonunda da, dondurucu soğuklardan korunmak için sıkı giyinmiş işçiler kalkış panolarında tarife değişikliklerini denetliyorlardı. 

Çiftçiler de baskıyı artıracak

Reuters'ın haberine göre, hafta başında üyeleri traktör ve kamyonlarla Almanya'da trafiği tıkayan Alman Çiftçi Birliği (DBV) başkanı da,  grevler sırasında protestoyu yükselteceklerini söyledi. 

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Makroekonomik verilerin bozulduğu, yüksek faiz oranları ve bütçede oluşan ani açıklarla başı dertte olan Şansölye Olaf Scholz'un koalisyon hükümeti tren makinistleri grevinin baskısından kurtulmak için yargıdan medet umuyordu. Ancak Deutsche Bahn'ın grevlerin durdurulması için yaptığı başvuru yargıdan kabul görmedi. 

GDL, vardiyalı çalışanları için mevcut maaşlarla 38 saatten 35 saate kadar azaltılmış bir çalışma haftası talep ediyor. Deutsche Bahn, çalışma saatlerinde esneklik teklif etti ancak maaş kesintisi olmaksızın azaltmayı reddetti.

Tren işletmecisi, sendikanın taleplerinin Almanya'nın nitelikli işçi eksikliğiyle karşı karşıya olduğu için daha fazla işçi işe alması nedeniyle personel maliyetlerinde yüzde 50'lik bir artışa yol açacağını savunuyor.

Makinistler sendikası: "Çalışma
haftası kademeli kısaltılabilir"

GDL başkanı Claus Weselsky, kamu yayıncısı ZDF'ye verdiği demeçte "Uzlaşmaya hazırız ve çalışma haftasını yavaş yavaş kısaltarak işverene personeli eğitme fırsatı vermek  istiyoruz." dedi.

Bununla birlikte Başkan, DB Cuma günü tavrını değiştirmediği takdirde bir mola vereceklerini ve "ardından bir sonraki aşamaya geçeceklerini" de söyledi. 

Nakliyenin neredeyse beşte birinin demiryolu üzerinden yapıldığı Almanya'da yük treni makinistlerinin de greve katılması tedarik zincirinde kopma kaygılarına yol açıyor. 

(AEK)

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