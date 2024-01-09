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DÜNYA
Yayın Tarihi: 9 Ocak 2024 23:09
 ~ Son Güncelleme: 10 Ocak 2024 00:29
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ÜÇ GÜN DEMİRYOLU UYARI GREVİ

Almanya'da çiftçilerden sonra tren makinistleri sahaya indi

Almanya'da demiryolu grevleri, 2024'te de sürecek. Tren makinistleri sendikası ulusal demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn (DB) ile çalışma saatleri ve ücretlere ilişkin katı uzlaşmazlıklar nedeniyle 2024'te süresiz grev kararı almış durumda.

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
Almanya'da çiftçilerden sonra tren makinistleri sahaya indi
Hamburg'da yatan uzun yol yüksek hız trenleri/dpa

Almanya'da 2024'ün ilk grevleri Çarşamba günü (10 Ocak) başlayacak. DB üç gün sürecek grev boyunca "uzun mesafe, bölgesel tren ulaşımı ve S-Bahn (banliyö trenleri) hizmetlerinin ülke çapında büyük ölçüde aksayacağını" duyurdu. Bazı hatlarda erkenden başlayan iş bırakmalar dolayısıyla Salı günü de pek çok sefer ya aksadı ya hiç yapılamadı. 

Almanya Makinistler Sendikası (GDL) başkanı Claus Weselsky "Gelmekte olan grevler, şimdiye kadar yapılanlardan daha güçlü, daha uzun süreli ve yolcular için daha zorlu olacak." dedi.

Demiryolu çalışanları neden grev yapıyor? 

GDL sendikası, kamu demiryolu ulaşım şirketi DB'de "tam grev" için işçilerden ezici çoğunlukla yetki almış durumda. 

DB'de halen yaklaşık 200 bin kişi çalışıyor. Makinistlik için açılan işe alımlar ise işin zahmetli oluşu ve rutinliği dolayısıyla gençlerden rağbet görmüyor. Grev olmadığı günlerde birçok hatta, seferler personel yetersizliği gerekçesiyle iptal edilebiliyor. 

Sendika, Almanya'da toplu sözleşme görüşmelerinde yaygın olarak kullanılan "uyarı grevleri"nin ilkini 8 Aralık'ta 24 saatlik bir iş bırakma olarak gerçekleştirdi. Ancak anlaşmazlık o günden beri daha da tırmandı. 

Weselsky, geçtiğimiz ay DB ile görüşmelerin ikinci turdan sonra tıkandığını açıkladı.

Başlıca anlaşmazlık konusu, sendikanın vardiyalı çalışanlarının haftalık çalışma saatlerini ücretlerde bir düşüş olmaksızın 38 saatten 35 saate düşürme talebi. İşveren bugüne kadar bu talebe olumlu yaklaşım göstermedi. 

GDL, ayrıca çalışanlar için aylıklara 555 Euro zam ve enflasyonu dengelemek üzere  3 bin Avro'ya kadar bir kereye mahsus ödeme talep ediyor. DB, ise bütün ücretlere yüzde 11 zammı kapsayan bir teklif sundu. 

Grev yolcuları nasıl etkileyecek?

GDL 10 Ocak'ta başlayacak üç günlük grevlerin, DB'nin ücret konusunda 'müzakere edilebilir' bir teklif getirmemesine yanıt olduğunu duyurdu. 

Makinistler Çarşamba saat 02:00'den Cuma saat 17:00'ye kadar iş bırakacak. Yük taşıyıcılar ise işi  Salı saat 18:00'de bırakacak.

DB, iş bırakmaların "seferleri ciddi ölçüde aksatacağını" ve trenlerinin acil durum tarifesiyle çalışacağını belirtti.

Öte yandan şirket, yapılabilen yolculuklarda daha uzun katarlar oluşturulacağını duyurdu.

Ancak, DB geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada "yolculukların bir garantisi olmadığını" söyledi. Yolculara grev süresince gerek olmadıkça seyahatten kaçınmalarını önerdi.

DB Almanya'da makinistlerin en büyük işvereni. DB, yalnızca Şehirlerarası Ekspres (ICE), Şehirlerarası (IC), EuroCity (EC) ve Nightjet (HIzlı gece trenleri) gibi uzun mesafeli yolcu trenlerini değil, aynı zamanda bölgesel trenleri ve S-Bahn (banliyö) hatlarını da yönetiyor.

Grev ülke çapında ve etkilerinin ülke genelinde hissedilmesi bekleniyor. Bazı bölgelerde çiftçi protestoları nedeniyle devam eden yol engelleriyle bir arada, önümüzdeki üç gün boyunca Almanya genelinde yolculuk çok meşakkatli olabilir. 

(AEK)

almanya Deutsche Bahn Alman Makinistler Sendikası makinistler grevde
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