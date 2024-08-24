ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ağustos 2024 01:39
 ~ Son Güncelleme: 24 Ağustos 2024 11:43
1 dk Okuma

Almanya'da "Çeşitlilik Festivali"ne saldırı

Solingen şehrindeki festivalde 3 kişi hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının faili henüz yakalanamadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da "Çeşitlilik Festivali"ne saldırı
Fotoğraf: AA

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda ölenlerin olduğu kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

Yaklaşık 160.000 kişinin yaşadığı Solingen şehrinin 650. yılı için düzenlenen 'Çeşitlilik Festivali'nin Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyordu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi.  (NK)

almanya bıçaklı saldırı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git