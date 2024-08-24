Almanya'da "Çeşitlilik Festivali"ne saldırı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde düzenlenen bir etkinlikte meydana gelen bıçaklı saldırıda ölenlerin olduğu kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Solingen'deki şehir festivalinde bir kişi, insanları rastgele bıçakladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var.

Yaklaşık 160.000 kişinin yaşadığı Solingen şehrinin 650. yılı için düzenlenen 'Çeşitlilik Festivali'nin Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyordu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre olayda ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtilirken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganın henüz yakalanamadığı belirtildi. (NK)