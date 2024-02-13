Almanya'da aşırı sağa ve ırkçılığa karşı protesto çığı büyüyor

Almanya'da aşırı sağa ve ırkçılığa karşı haftalardır süren gösteriler durulmak bilmiyor.

Ülke çapındaki protesto dalgası, Correctiv medya kuruluşunun geçtiğimiz Kasım'da radikal sağcı Almanya için Alternatif (AfD) merkez sağ Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağcı Werteunion (Değerler Birliği) partilerinden siyasetçilerin Potsdam'da gerçekleştirdikleri bir gizli toplantıyı ifşa etmesinden sonra çığ gibi kabardı.

ALMANYA SAĞININ "TENKİL" PLANLARI Olaf Scholz: "Kimse 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirleyemez"

HAFTA SONU 1 MİLYON KİŞİ SOKAKTAYDI Almanya faşizme karşı ayağa kalktı

Münih'te demokrasi için "ışık seli"

Pazar gecesi, Münih'te yüz bini aşkın insan ıkçılık ve antisemitizme karşı sokaklardaydı. Kimi göstericiler, üzerlerinde ışıklı giysilerle kimileri de ellerinde fener ya da meşalelerle yürüyorlardı.

Bavyera'nın en önemli geleneksel festivalllerinden "Oktoberfest" bira festivalinin kutlandığı Theresienwiese meydanı, insan hakları savunucusu Düzen Tekkal'ın deyişiyle ışıl ışıl parlıyordu.

Tekkal, gösteriye katılanlara yaptığı konuşmada demokrasi için birlik çağrısında bulundu ve toplumu bireysel çıkarlar peşinde kaybolmamaları için uyardı.

Münih belediye başkanı Dieter Reiter de, "Demokrasimizin, değerlerimizin ve özgürlüğümüzün savunması hala sağlam," dedi.

"'Sessiz çoğunluk' artık sessiz değil"

Her hafta Cuma günü gerçekleştirdikleri etkinlikler dolayısıyla Fridays for Future (Geleceğimizin Cumaları) olarak adlandırılan geniş ekoloji koalisyonunun başını çektiği gösteri için Instagram'dan yapılan çağrıda şöyle deniyordu: "Ülkemizdeki insanların dışlanmasına ve zulme uğramalarına izin vermeyeceğiz. Aşırı sağcılığa ve tehcir hayallerine karşı kendimizi savunuyoruz. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil!"

Hafta sonu boyunca büyük kentlerden küçük kasabalara kadar bütün Almanya aşırı sağcılığa karşı gösterilerle ayaktaydı.

(AEK)