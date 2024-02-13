ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 03:06
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 10:57
2 dk Okuma

BAVYERA'DA "IŞIK SELİ"

Almanya'da aşırı sağa ve ırkçılığa karşı protesto çığı büyüyor

Almanya'nın aşırı sağcı politikacı ve iş insanlarının geçen yıl sonlarında açığa çıkarılan "tenkil ve tehcir" planlarına karşı patlak veren protesto dalgası sürüyor. Hafta sonu Münih'te bir araya gelen 100 bin kişi "aydınlık için ışık seli" oluşturdu. Gösteriler tüm ülkeye yayıldı.

Münih

Münih
Görseli Büyüt
Almanya'da aşırı sağa ve ırkçılığa karşı protesto çığı büyüyor
Münih'te ırkçılığa karşı ışık seli (Fotoğraf: wikimedia.org)

Almanya'da aşırı sağa ve ırkçılığa karşı haftalardır süren gösteriler durulmak bilmiyor. 

Ülke çapındaki protesto dalgası, Correctiv medya kuruluşunun geçtiğimiz Kasım'da radikal sağcı Almanya için Alternatif (AfD) merkez sağ Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağcı Werteunion (Değerler Birliği) partilerinden siyasetçilerin Potsdam'da gerçekleştirdikleri bir gizli toplantıyı ifşa etmesinden sonra çığ gibi kabardı. 

Olaf Scholz: "Kimse 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirleyemez"
ALMANYA SAĞININ "TENKİL" PLANLARI
Olaf Scholz: "Kimse 'Biz'in kim olduğunu göç geçmişlerimize bakarak belirleyemez"
12 Ocak 2024
Almanya faşizme karşı ayağa kalktı
HAFTA SONU 1 MİLYON KİŞİ SOKAKTAYDI
Almanya faşizme karşı ayağa kalktı
21 Ocak 2024

Münih'te demokrasi için "ışık seli"

Pazar gecesi, Münih'te yüz bini aşkın insan ıkçılık ve antisemitizme karşı sokaklardaydı. Kimi göstericiler, üzerlerinde ışıklı giysilerle kimileri de ellerinde fener ya da meşalelerle yürüyorlardı.

Bavyera'nın en önemli geleneksel festivalllerinden "Oktoberfest" bira festivalinin kutlandığı Theresienwiese meydanı, insan hakları savunucusu Düzen Tekkal'ın deyişiyle ışıl ışıl parlıyordu. 

Tekkal, gösteriye katılanlara yaptığı konuşmada demokrasi için birlik çağrısında bulundu ve toplumu bireysel çıkarlar peşinde kaybolmamaları için uyardı.

Münih belediye başkanı Dieter Reiter de, "Demokrasimizin, değerlerimizin ve özgürlüğümüzün savunması hala sağlam," dedi. 

"'Sessiz çoğunluk' artık sessiz değil"

Her hafta Cuma günü gerçekleştirdikleri etkinlikler dolayısıyla Fridays for Future (Geleceğimizin Cumaları) olarak adlandırılan geniş ekoloji koalisyonunun başını çektiği gösteri için Instagram'dan yapılan çağrıda şöyle deniyordu: "Ülkemizdeki insanların dışlanmasına ve zulme uğramalarına izin vermeyeceğiz. Aşırı sağcılığa ve tehcir hayallerine karşı kendimizi savunuyoruz. Sessiz çoğunluk artık sessiz değil!"

Hafta sonu boyunca büyük kentlerden küçük kasabalara kadar bütün Almanya aşırı sağcılığa karşı gösterilerle ayaktaydı. 

(AEK)

almanya ırkçılık afd tehcir sürgün
ilgili haberler
HAFTA SONU 1 MİLYON KİŞİ SOKAKTAYDI
Almanya faşizme karşı ayağa kalktı
21 Ocak 2024
/haber/almanya-fasizme-karsi-ayaga-kalkti-290837
Holokost kurtulanları anlatıyor: “Bu yaralar hep içimizde olacak”
27 Ocak 2023
/haber/holokost-kurtulanlari-anlatiyor-bu-yaralar-hep-icimizde-olacak-273421
Almanya’da Holokost anması: “Hatırlıyoruz; bir daha asla”
27 Ocak 2023
/haber/almanya-da-holokost-anmasi-hatirliyoruz-bir-daha-asla-273407
Aşırı Sağcı AfD'nin Eyalet Zaferi, Berlin'i Sarstı
28 Ekim 2019
/haber/asiri-sagci-afd-nin-eyalet-zaferi-berlin-i-sarsti-215058
Almanya'da Aşırı Sağ Yazı Dizisi
2 Ocak 2000
/dosya/almanyada-asiri-sag-yazi-dizisi-285255
ilgili haberler
HAFTA SONU 1 MİLYON KİŞİ SOKAKTAYDI
Almanya faşizme karşı ayağa kalktı
21 Ocak 2024
/haber/almanya-fasizme-karsi-ayaga-kalkti-290837
Holokost kurtulanları anlatıyor: “Bu yaralar hep içimizde olacak”
27 Ocak 2023
/haber/holokost-kurtulanlari-anlatiyor-bu-yaralar-hep-icimizde-olacak-273421
Almanya’da Holokost anması: “Hatırlıyoruz; bir daha asla”
27 Ocak 2023
/haber/almanya-da-holokost-anmasi-hatirliyoruz-bir-daha-asla-273407
Aşırı Sağcı AfD'nin Eyalet Zaferi, Berlin'i Sarstı
28 Ekim 2019
/haber/asiri-sagci-afd-nin-eyalet-zaferi-berlin-i-sarsti-215058
Almanya'da Aşırı Sağ Yazı Dizisi
2 Ocak 2000
/dosya/almanyada-asiri-sag-yazi-dizisi-285255
Sayfa Başına Git