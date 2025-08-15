Almanya'da anket: Seçmenin yüzde 76'sı İsrail'in saldırılarını haksız buluyor

Almanya’nın ZDF televizyon kanalı kamuoyunun İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin anket yaptı.

1370 kişiyle yapılan ankete göre, seçmenlerin yüzde 76'sı İsrail'in Gazze'deki saldırılarını haksız buluyor.

Katılımcıların yüzde 83'ü ise Almanya'nın, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma kararını ise olumlu karşılıyor.

AA’nın haberine göre; Filistin Devleti'nin resmen tanınmasını katılımcıların yüzde 60'ı desteklerken yüzde 22'si buna karşı çıkıyor.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 62'si Almanya'nın İsrail'e siyasi olarak daha fazla baskı uygulaması gerektiğini ifade ediyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Almanya İsrail'e silah satışı durdurdu

Almanya, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze’nin işgal edilmesini öngören planını 7 Ağustos'ta onaylamasının ardından İsrail'e silah ihracatının askıya alındığını duyurmuştu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 8 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Bu şartlar altında Alman hükümeti Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek hiçbir askeri teçhizatın ihracatına ikinci bir emre kadar izin vermeyecek" demişti. .

Almanya'da anket: Almanya devleti Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı

Almanya’da Forsa araştırma şirketi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı ankette, katılımcılara Filistin’in devlet olarak tanınması hakkında ne düşündüklerini sormuştu.

Katılımcıların yüzde 54’ü, "Almanya, Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.

Ankete katılanların yüzde 31’i bu soruyu "Hayır", yüzde 15’i de "Bilmiyorum" şeklinde cevaplamıştı.

Almanya, Gazze'yi işgale hazırlanan İsrail'e silah satışını durdurdu

(RT)