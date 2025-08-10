ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2025 14:40
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2025 15:01
1 dk Okuma

Almanya'da anket: Almanya devleti Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı

Almanya’da yapılan bir ankette halkın yarısından fazlası, "Almanya, Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

Almanya'da anket: Almanya devleti Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı
*Fotoğraf: AA

Almanya’da Forsa araştırma şirketi, "Internationale Politik" dergisi için yaptığı ankette halkın, Filistin’in devlet olarak tanınması hakkında ne düşündüklerini sordu.

Katılımcıların yüzde 54’ü, "Almanya, Filistin'i şimdi devlet olarak tanımalı mı?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ankete katılanların yüzde 31’i bu soruyu "Hayır", yüzde 15’i de "Bilmiyorum" şeklinde cevapladı.

AA'nın haberine göre, ülkenin batısında yer alan eyaletlerde Almanya’nın Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasını isteyenlerin oranı yüzde 53, doğudaki eyaletlerde bu oran yüzde 59 olarak tespit edildi.

Genç nüfusun yüzde 60'ı "evet" yanıtını verdi

Yaşı 30'un altında olanların yüzde 60’ı, Almanya’nın Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasını isterken, bu yaş grubunda buna karşı çıkanların oranı yüzde 22’de kaldı.

Öte yandan, 60 yaş üstündekilerin de yüzde 58’i Almanya’nın Filistin’i şimdi devlet olarak tanımasından yana olurken, bu oran 30-44 ve 45-59 yaş gruplarında yüzde 50 olarak ankete yansıdı.

Alman hükümeti, Filistin devletinin tanınmasını iki devletli çözümün gerçekleşmesi yolunda atılacak son adımlardan biri olarak görüyor.

(RT)

Filistin almanya
