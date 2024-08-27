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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 17:30
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 17:49
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Almanya'da Afganistan ve Suriyelilerin geri gönderilmesi gündemde

Almanya, Solingen'de üç kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından Afganistan ve Suriye'ye sınır dışıların hızlandırılması gündemine aldı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “suç işleyenlerin sınır dışı edilmesinin şu an için mümkün olduğunu” belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya'da Afganistan ve Suriyelilerin geri gönderilmesi gündemde
*Fotoğraf: AA

Almanya'nın Solingen kentinde 23 Ağustos akşamı üç kişinin yaşamını yitirdiği ve IŞİD’in üstlendiği bıçaklı saldırının ardından kalma izni bulunmayan Afganistanlı ve Suriyelilerin sınır dışı edilmesi talepleri arttı.

DW Türkçenin haberine göre, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, “suç işleyenlerin sınır dışı edilmesinin şu an için mümkün olduğunu” belirtti.

Baerbock, “Afganistan'daki Taliban ve Suriye'deki Esad rejimine” işaret ederek bunun her zaman uygulanmadığını ifade etti.

Suç işleyen ve tehlike arz eden kişilere geçici koruma statüsü verilmediğini, daha önceden geçici koruma almış kişilerin suç işlediklerinde bu statüyü kaybettiklerini belirten Baerbock, "Katillere ve teröristlere burada yer yok. Bu, anayasamıza, özgürlüklerimize, yaşam tarzımıza karşı çıkan, İslamcılığı yaymaya çalışanlar için de geçerli" dedi.

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Geri gönderme gündemde

Suriye ve Afganistan'a sınır dışılar, bugün Başbakan Olaf Scholz ile ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz arasındaki görüşmenin de gündemindeydi.

Başbakanlık'ta bir saat süren görüşmenin ardından liderler açıklama yapmadı ancak Solingen'deki saldırı sonrasında alınması gereken önlemlerin görüşüleceği daha önceden belirtilmişti.

Önümüzdeki yıl eylül ayında yapılacak genel seçimlerde iktidarda yer almasına kesin gözüyle bakılan CDU, Solingen saldırısı sonrasında hükümete bir talepler kataloğu sunarak işbirliği teklifinde bulunmuştu.

Katalogda, Suriye ve Afganistan'dan sığınmacı alınmasının durdurulması, Almanya'ya iltica başvurusu reddedilen Afganistanlı ve Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gibi talepler yer alıyordu.

Ancak Merz, bu iki ülkeden sığınmacı kabulünün durdurulmasının hukuken nasıl hayata geçirileceği konusunu açıklığa kavuşturmadı.

(RT)

sınır dışı almanya
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