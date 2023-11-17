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DÜNYA
Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 19:30
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 21:06
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ERDOĞAN ALMANYA'DA

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan Erdoğan'a "soğuk karşılama"

Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kırmızı halı sererek karşılasa da, Steinmeier'ın yüzü, Hamas'ı öven konuğu karşısında hiç gülmedi. Erdoğan Bellevue Sarayı'ndan ayrılarak Scholz ile akşam yemeği için Başbakanlık'a geçti

Berlin

Berlin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/almanya-cumhurbaskani-steinmeir-dan-erdogan-a-soguk-karsilama.jpg
Steinmeier, Erdoğan'ı Bellevue Sarayı'nda ağırlarken /AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir çalışma ziyareti kapsamında geldiği Almanya’da Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue’de bir araya geldi.

Anadolu Ajansı'nın henüz ayrıntılı bilgi geçmediği görüşmeyle ilgili olarak Almanya medyasında çıkan ilk bilgiler "zor partner" Erdoğan'ın "soğuk bir karşılama" gördüğü yolunda. 

Der Tagesspiegel bir saat önce internet sayfasından verdiği haberde Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Scholz'un "zor ötesi partner"i soğuk bir hoşgeldinle karşıladıklarının altını çizdiklerini yazdı.

Tagesspiegel, resmi konuğun havalimanında gösterişten uzak ve asgari protokolden fazlasına yer verilmeyen karşılanışının kasvetli Kasım havasına denk düştüğünü ve Erdoğan'ın Bellevue Sarayı'nda Almanya Cumhurbaşkanı tarafından da aynı şekilde karşılandığını haber verdi. 

Gazete "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da havalimanına varmadan önce olduğu gibi, kırmızı halı serilmişti, ama hepsi bu kadardı." diye yazdı. Frank-Walter Steinmeier Erdoğan'ı "bu ziyaretin onun için bir zevk olmadığını, muhtemelen katlanılması zorunlu bir kötülük olduğunu ifade eden bir yüz ifadesiyle karşıla[mıştı]".

"Almanya Cumhurbaşkanı'nın yüzünün asıklığı, ziyaret defterini imzaladıktan sonra Erdoğan'la ikinci tokalaşmasında da değişme[mişti]." 

Gazete Steinmeier'ın vermeye çalıştığı mesajın "açık" olduğunu yazdı: "Federal Almanya Cumhuriyeti, 7 Ekim'den sonra İsrail'in güvenliği için [üstlendiği] tarihsel sorumluluğu yeniden fark etmiş bir ülke olarak, İsrail'i 'terörist devlet' olarak tanımlayan ve Hamas teröristlerini 'özgürlük savaşçıları' olarak adlandıran bir devlet başkanını sevinçle karşılayamaz[dı]."

Tagesspiegel, iki Cumhurbaşkanı bu konuda herhangi bir konuşmaya girişmeden birkaç dakika içinde görüşmenin sona erdiğini ve Erdoğan'ın Olaf Scholz ile buluşmak üzere Şansölyelik'e (Başbakanlık) doğru Saraydan ayrıldığını bildirdi. 

Basın toplantısı olup olmayacağı belirsiz

Scholz ile toplantı başlamadan önce, toplantı bitiminde bir basın toplantısının olup olmayacağı belirsizliğini koruyordu. İki gün önce, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit bu konuda "iyimser" bir açıklama yapmış olsa da Berlin'de, Alman topraklarında Erdoğan'ın bir kez daha İsrail'i "terörist bir devlet" olarak aşağılaması, ve Filistinlilere soykırım yapıldığını ima etmesi ve Şansölye Scholz'un, buna hemen itiraz etmek zorunda kalması olasılığı Almanya yetkililerini kaygılandırıyor.

Erdoğan ve Scholz'un yemekte Türkiye'de cezaevindeki Almanya yurttaşlarının geleceği, göç anlaşmasının yeniden canlandırılması, Stockholm'ün NATO'ya girişi önündeki engeli aşmak üzere Erdoğan'ın talep ettiği yeni bir AB perspektifi, Scholz ve Erdoğan'ın akşam yemeğinin başlıca konuları arasında olacak.

(AEK)

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