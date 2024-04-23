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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 16:19
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 17:17
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Antep'te protesto edildi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ziyaret için geldiği Antep'te Almanya'nın İsrail'e desteği nedeniyle protesto edildi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Antep'te protesto edildi
Fotoğraflar: AA
Görseli Büyüt

Antep Kudüs Platformu öncülüğünde bir araya gelen gruptakiler, Şehitkamil ilçesinde Steinmeier'in ziyaret edeceği Gazikent İlkokulu yakınında toplandı.

Görseli Büyüt

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup, Almanca ve İngilizce pankart ile dövizler açarak "Katil İsrail, işbirlikçi Almanya" sloganları attı.

Görseli Büyüt

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Antep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.

Görseli Büyüt

Steinmeier'in içinde bulunduğu araç, polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alandan ilerleyerek Gazikent İlkokulu'na geçti.

Görseli Büyüt

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 100. yılı dolayısıyla Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında dün İstanbul'da temaslarda bulunmuştu.

Görseli Büyüt

(AD)

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