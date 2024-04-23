Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Antep'te protesto edildi

Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği Antep Şube Başkanı Murat Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kente gelen Steinmeier'e Gazze'dekilerin de çocuk olduğunu hatırlatmak istediklerini söyledi.