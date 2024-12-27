Almanya: Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti, seçimler 23 Şubat'ta

Cumurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin canlandırılmasına ilişkin görüş ayrılıkları arasında çöken Sosyal Demokrat (SPD), Hür Demokrat (FDP) ve Yeşil (Grünen) koalisyonunun geçtiğimiz hafta güven oylamasını kaybetmesi üzerine, Almanya parlamentosunu feshettti.

23 ŞUBAT'TA ERKEN SEÇİM Olaf Scholz güven oylamasını kaybetti, Almanya'yı neler bekliyor?

Steinmeier Cuma günü "20. Alman Bundestag'ını feshederek erken seçim tarihi olarak 23 Şubat'ı belirlemeye karar verdim." dedi. Cumhurbaşkanı, "Almanya için değerli bir varlık olan siyasal istikrar"ı hedeflediğini söyledi.

Elon Musk'a tehdit göndermesi

Steinmeier ayrıca "kampanyanın adil ve şeffaf yollardan yürütülmesini" istediğini söyledi ve X platformunun sahibi ve Donald Trump hükümetinde resmen görevlendirilmiş olan dünyanın en zengin insanı olarak bilinen dolar milyarderi Elon Musk'ı ima ederek "Dış etki, ister son günlerde Romanya seçimlerinde olduğu gibi örtük, ister halen özellikle X platformunda yoğun olarak yapıldığı gibi açık ve uluorta uygulansın, demokrasi için tehdittir." dedi.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Almanya'da küresel ekoloji mücadelesi sözcülerinden Greta Thunberg'e yönelik saldırgan söylemiyle bilinen YouTube "influencer"ı Naomi Seibt'in bir X mesajını yineleyerek üzerine "Almanya'yı yalnızca AfD kurtarabilir" yazmıştı.

Seibt mesajında "Almanya'nın müstakbel başbakanı olacağı söylenen CDU'lu Friedrich Merz ülkenin Elon Musk ve [Arjantin Başkanı] Javier Milei örneğini izlemesi fikrinden dehşete kapılıyor. Özgürlük yanlısı bir yaklaşımı reddediyor ve AfD ile her türlü tartışmayı reddediyor." yazmıştı.

Almanya'nın ana akım partileri, AfD'nin hükümet düzeyine yükselmesinin önünü kesmek üzere, bu göçmen düşmanı, Yahudi Soykırımı inkarcısı ve Hitlerci geçmişi aklayan partiyle hiçbir koşulda koalisyon yapmama konusunda Demokratik Kordon (Demokratische Brandmauer) olarak bilinen bir mutabakat çerçvesinde hareket ediyor.

Steinmeier, Magdeburg'daki Noel Pazarı'na yönelik ölümcül saldırıya da göndermede bulundu ve önümüzdeki haftalarda yürütülecek seçim kampanyasının barışçıl ve saygılı bir kampanya olması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı "Bu seçim kampanyasında nefret ve şiddet, aşağılama veya sindirmenin yeri olmamalı," dedi. "Bütün bunlar demokrasi için zehirdir."

Seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması konusunda, iktidar koalisyonunun büyük partisi Sosyal Demokratlar (SPD), muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri arasında görüş birliği sağlanmıştı. Ancak seçim tarihinin resmen belirlenmesi için başkanın onayı gerekiyordu.

Seçimler Noel Pazarı saldırısının gölgesi altında kaldı

50 yaşındaki Suudi kökenli doktor Taleb al-Abdulmohsen, Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde Noel pazarında yayaların üzerine aracını sürerek düzenlediği ve beş kişinin ölümüne, 200'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırı sırasında tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Nancy Fraser, Abdulmohsen'in "İslamofobik" görüşlere sahip olduğunu ancak saldırının kesin nedeninin henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Muhafazakar CDU/CSU, Friedrich Merz liderliğinde anketlerde yaklaşık yüzde 32 ile önde gidiyor. Merz geçtiğimiz haftaki saldırı öncesinde de göç konusunda şimdikinden daha sert bir çizgi izleme ve sosyal ve ekonomik politikada sağa kayma vaadinde bulunuyordu.

Kamuoyu yoklamalarına göre ikinci sırada, yüzde 19 ile pazartesi günü Magdeburg'da bir taraftarının yol açtığı katliam için "anma" mitingi düzenleyen protofaşist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi yer alıyor.

Mitingde AfD'nin bölge lideri Jan Wenzel Schmidt, Almanya'nın "bundan böyle dünyanın dört bir yanından [gelecek] delileri kabul edemeyeceğini" söyledi ve ülkenin "sınırları kapatmasını" talep etti.

AfD'liler saldırıları kınarken, katliam şüphelisinin sosyal medyada AfD'yi ve İslam karşıtı ve göçmen karşıtı politikalarını öven gönderilerinden söz etmediler.

Scholz'un SPD'siyse halen anketlerde yüzde 15'e gerilemiş durumda.

Seçim gününe doğru

Steinmeier'in cuma günkü açıklamasıyla birlikte partiler adaylarını belirlemek ve manifestolarını yayınlamakla başlayacakları sekiz haftalık sert bir seçim kampanyasına giriyorlar.

Scholz, birkaç ay sürmesi beklenen yeni bir hükümet kurulması çalışmaları boyunca geçici şansölye olarak görevde kalacak.

(AEK)