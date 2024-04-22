Almanya Cumhurbaşkanı'na İstanbul'da hem protesto hem alkış

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinin ilk durağı İstanbul Havalimamına 11:58'de indi. Steinmeier, İstanbul Havalimanı'nda Vali Davut Gül, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililerce karşılandı.

Almanya Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlayışının 100. yılı vesilesiyle Türkiye'ye ilk kez geliyor. Programında İstanbul'dan sonra Gaziantep ve Ankara var.



Steinmeier'in, İstanbul gezisi, on binlerce Türkiyeli'nin "gastarbeiter" (konuk işçi) sıfatıyla çalışmak üzere ülkelerinden ilk kez ayrılarak Almanya'ya yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'ndan başladı.

Bunu Türkiye-Almanya göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, Boğaz'da bir tekne gezisi boyunca Türkiye'de yatırım yapan Almanya merkezli şirketlerinin temsilcileriyle iki ülkenin ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi izledi.

Berlinli kebapçı da var

Steinmeier'ın göç öykülerini aktarmak üzere kendisine eşlik etmelerini istediği Türkiye kökenli çok sayıda davetli arasında en çok ilgi uyandıran Berlinli kebapçı, üçüncü kuşak restoran işletmecisi Arif Keleş oldu. Cumhurbaşkanını İstanbul'a götüren uçak Keleş'le birlikte bu akşam Almanya büyükelçiliğinin Tarabya'daki yazlık rezidansındaki resepsiyonda ikram edilecek 60 kilo dondurulmuş kebap, sos ve diğer malzemeyi de getirdi. Steinmeier, kebabın Almanya ile Türkiye'nin birlikte içiçe gelişmesinin bir örneği olduğunu söyledi: "Ben de kebap yemeyi seviyorum." dedi.

Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi de programda yer alıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı yarın Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek. Steinmeier bu okulda 23 Nisan kutlamalarına katılacak.



Steinmeier'in 24 Nisan'da Bağdat ve Erbil ziyaretlerinden dönüşünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi planlandı. Ayrıca Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier, Anıtkabir'e de ziyarette bulunarak Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak.

Sirekeci Garı'nda İmamoğlu ile

Steinmeier, İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldıktan sonra 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı'na geldi. Burada, kırmızı halıda yürüyerek İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından kapıda karşılanan Steinmeier ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht, İmamoğlu ile tarihi Orient Express Lokantası'nda basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından Steinmeier ve İmamoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etti.



Müzeyi, tarihçi İlber Ortaylı'nın anlatımıyla gezen heyet, "Almanya'ya Türk İşçilerin Göçü" temalı sergi ile Türkiyeli kadın işçiler ve onların müziklerini konu alan "Gurbette Hasret" sergisini de ziyaret etti.

Steinmeier, Sirkeci Garı'nı ziyaretinde pek çok hikayenin bu tren istasyonunda başladığını, 1960'larda yüz binlerce insanın misafir işçi olarak Almanya'ya buradan yola çıktıklarını, Sirkeci Garı'nın bilinmeyene doğru yola çıkışın simgesi olduğunu söyledi.



Federal Cumhurbaşkanı, "Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve toplumumuzu şekillendirmeye ve biçimlendirmeye yardımcı oluyor. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar." dedi ve "Bu tren istasyonu[nun], iki ülke arasındaki yakın bağı simgele[diğini], Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar[ın], Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son [durağı [olduğunu]" söyledi.

Sirkeci Garı ve Berlin-Bağdat Demiryolu Sirkeci Garı'nın önemi, Almanya sömürgeciliğinin Britanya sömürgeciliğiyle rekabetinin en önemli araçlarından biri olan daha sonraları "Üç B", Berlin-Boğaziçi (Bosphorus)-Bağdat olarak da anılacak Berlin-Bağdat demiryolunun ortası olmasındaydı. Demiryolunun ve garın finansmanı, mühendislik ve inşaatı, Deutsche Bank ve Philipp Holzmann şirketi eliyle Alman İmparatorluğunca gerçekleştirilmişti. Şirket, 1890'larda İstanbul, Ankara ve Konya'yı biribirlerine bağlayan Anadolu Demiryolu'nun da yapımcı ve yüklenicisiydi. Sirkeci Gar binasının Berlin Üniversitesi mezunu mimarı August Jasmund, II. Abdülhamid ile yakın ilişkileri sayesinde sarayın mimari danışmanı olmuş ve Berlin'i petrole ve sıcak denizlere bağlayarak Britanya'nın önünü keseceği umulan hattın düğüm noktasına Sirkeci Garı'nı kondurmuştu.

Steinmeier'ın Sirkeci Garı ziyaretinde Osmanlı Devleti ve Hohenzollern İmparatorluğu'nun, her ikisinin de yıkımını getirecek olan kanlı Birinci Dünya Savaşı'nın yolunu döşeyen B-B-B demiryolu gündeme gelmedi ama, halen çoğu çocuk ve kadın 40 bine doğru giden ölümle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı gündemdeydi.

İsrail'in Filistin'e yönelik yok etme savaşını protesto eden İslamcı Özgür-Der mensubu kadınlı erkekli bir grup, polis kordonunun dışından Steinmeier, Hitler ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu bir arada gösteren pankartlar eşliğinde "Katil Almanya Türkiye'den defol" ve "Soykırım suçlusu katil Almanya" sloganlarıyla Almanya'nın Filistin siyasetini protesto ettiler.

Sirkeci'de Steinmeier protestosu: Türkiye'de siyonist istemiyoruz

Steinmeier: "Almanya'daki Türkiyeliler

göç geçmişi olan insanlar değil,

Almanya göç geçmişi olan bir ülke"

Alman mimarların 1930'larda yeni başkent Ankara'nın tasarımına ve inşasına destek olduğunu anlatan Steinmeier, 1960'lardan başlayarak genç Federal Almanya'nın ekonomisinin yeniden kurulmasına yardım edenlerin de Türkiye'den gelen misafir işçiler olduğunu söyledi.

Steinmeier, "Almanya'da bizler, bir ay sonra Federal Cumhuriyetimizin 75. doğum gününü kutlarken bunu Türk-Alman göçmenlerin milyonlarca hikayesinin tarihimizin bir parçası olduğu bilinciyle yapacağız." dedi.



Bu nedenle Federal Anayasa'nın yıl dönümünden önce Türkiye'yi bir kez daha ziyaret etmesinin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Steinmeier, "Onlar, göçmen geçmişi olan insanlar değiller. Almanya, göçmen geçmişi olan bir ülke. Onların hikayeleri hem Türk tarihinin hem de Alman tarihinin bir parçası. Onlar, bizi biz yapan şeylerin bir parçası." diye konuştu.



Steinmeier, yarın Gaziantep'in depremde zarar gören bölgesini ziyaret ederek felaket mağdurları ve yardım görevlileriyle bir araya geleceğini söyledi: "Buraya geleli çok olmadı ama şimdiden şunu söyleyebilirim. Buraya Alman olarak gelen herkes açık kollarla karşılanıyor. Bu, sadece Türk misafirperverliğinden kaynaklanmıyor. Esas olarak günlük yaşamın her yerinde hissedebileceğiniz yakın insani bağlardan kaynaklanıyor." dedi.

Boğaz yolculuğu

Frank-Walter Steinmeier, Sirkeci Tren Garı'ndaki programının ardından Eminönü'ndeki iskeleye yürüyerek geldi ve vapura bindi.



Anadolu Jansı'nın haberine göre, Eminönü Arabalı Vapur İskelesi'ne yürüyerek gelen Steinmeier'e, vatandaşlar el salladı. Steinmeier, Almanya'da işçi olarak çalıştığını söyleyen Korkmaz Albayrak ile ayaküstü sohbet etti.



Albayrak, Cumhurbaşkanına, Almanya'da çalıştığı zamanlardaki fotoğrafını gösterdi ve yaptığı işleri anlattı.



Eminönü Arabalı Vapur İskelesi'nden kendsine tahsis edilen vapura binen Steinmeier, Boğaziçi gezisi sırasında, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in de katıldığı ekonomi çevreleri ve yatırımcılarla programındaki toplantıyı gerçekleştirdi.



Boğaziçinde yaklaşık bir buçuk saatlik gezinin ardından Steinmeier, Sarıyer Tarabya sahiline geldi. Burada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılanan Federal Cumhurbaşkanı, Almanya Büyükelçiliği'nin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında verilecek olan davete geçti.

CHP Genel Başkanı ile görüşme

Federal Cumhurbaşkanı'nın, Avrupa'da Erdoğan'ın gelecekteki rakip cumhurbaşkanı adayı olarak değerlendirilen İmamoğlu'nun ardından Ankara'daki ziyaretinde ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel ile de görüşmesi planlanıyor. Erdoğan ve Steinmeier gezinin son günü görüşecekler. Almanya'da Steinmeier'ın Türkiye gezisinde izlediği rota, Berlin'in şimdiden Erdoğan sonrası olası döneme bakışına ilişkin bir sinyal olarak okunuyor.

(AEK)