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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 01:09
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 01:55
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Almanya: "Çözüm için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"

Almanya Dışişleri Bakanlığı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "örgütün feshedilmesi ve silahlı mücadelenin sona erdirilmesi" çağrısını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık kalıcı çözüm için Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarının tesliminin gerekliliğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Almanya: "Çözüm için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"
Yeni hükümet kurulana kadar görevini sürdürecek olan Yeşil Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Öcalan'ın "silah bırakma" çağrısından "memnuniyet duyduklarını" ifade eden bir yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık açıklamasında PKK lideri Abdullah Öcalan’ın PKK’ye yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısından memnun olmakla birlikte Kürtlerin kültürel ve demokratik haklarına saygı gösterilmesi ve bunların güvence altına alınması için daha fazla adım atılması gerektiğini dile getirdi.

"Şiddet döngüsünü kırmak için tarihi bir fırsat"

Açıklamada çağrı, "on yıllardır süren ve on binlerce kişinin hayatına mal olan terör, şiddet ve intikam döngüsünü kırmak için tarihi bir fırsat" olarak tanımlandı.

"Kürt hakları güvenceye alınmalı"

Açıklamada, çağrının yalnızca ilk adım olduğu vurgulandı ve Türkiye parlamentosunun rolü vurgulandı: "Şiddetin sona erdirilmesi önemli bir ilk adımdır, ancak Türkiye halkı için sürdürülebilir bir çözüme doğru daha fazla adım atılmalıdır." denildi. 

"Parlamento merkezi bir role sahip"

"Bu adımlar[ın], her şeyden önce Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve siyasi haklarına saygı gösterilmesini ve bu hakların garanti altına alınmasını içerme[si gerektiğini] vurgulayan açıklamasında Almanya Dışişleri Bakanlığı "Türkiye parlamentosu[nun], bu siyasi süreci şekillendirmede ve üzerinde mutabık kalınan çözümleri yasalaştırmada merkezi bir rol[e] sahip olacağını" vurguladı. 

Bakanlık "Alman hükümeti[nin] "bu süreci desteklemek için eli[nden] gelen her şeyi yapmaya hazır [olduğunu]" duyurdu. 

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
almanya dışişleri bakanlığı Öcalan'ın çağrısı kürtlerin hakları çözüm
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