Almanya: "Çifte Vatandaşlık" tasarısı sonunda yasalaştı

İki yıl süren sıkıntılı bir bekleyişin ardında Almanya Parlamentosunun alt kanadında bugün (Cuma) yapılan oylamada milletvekilleri, yurttaşlık ve Almanya yurttaşlığına geçişi kolaylaştıran vatandaşlık yasalarını gevşetmeyi amaçlayan temel yasayı kabul etti.

Bundestag'da ikinci ve üçüncü tur müzakerelerin tamamlanmasının ardından "Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu" milletvekillerinin çoğunluğu birden fazla vatandaşlığa izin verilmesi ve 67 yaş üzerindekilerin yurttaşlığa geçişi için aranan ikâmet sürelerinin kısaltılması ve dil engellerinin kaldırılması için oy kullandı.

Oylamaya katılan milletvekillerinin 382'si yasa lehine, 243'ü yasaya karşı, 23'ü de çekimser oy kullandı.

Şansöyle Olaf Scholz'un "Trafik Lambası" koalisyonundaki tüm partiler - Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) - yasa lehinde oy kullandı, muhalefet partileri Hristiyan Demokratlar (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) milletvekilleri karşı oy kullanırken Sol Parti de yasadan yana oy kullandı.

Hristiyan Demokratlar: "Hükümet yabancılara oy

hakkı tanıyarak yeni bir seçmen kitlesi yaratıyor"

Yasanın bütünü üzerine oylama öncesinde gerçekleşen hararetli tartışma sırasında da, çifte vatandaşlık yasasına şiddetli karşı olan CDU milletvekili Alexander Throm, vatandaşlığın koşulllarının gevşetilmesini "ülkemiz için en geniş kapsamlı olumsuz sonuçları olan yasa" olarak niteledi.

Kabul edilen yasayı "vatandaşlığı değerden düşürme yasası" olarak eleştiren Hristiyan Demokrat vekil yabancıların oy kullanmasına izin vererek hükümetin yeni bir seçmen kitlesi oluşturma çabasında olduğunu söyledi.

Throm, özellikle Almanya'daki Türk toplumu mensuplarının birçoğunun otoriter Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yandaşı olduğunu ileri sürdü.

Muhafazakar vekil, onlarca yıldır Almanya'da yaşamalarına karşın çifte vatandaşlık yasağı nedeniyle Almanya vatandaşlığına geçmemiş olanların zaten Almanya yerine geldikleri ülke vatandaşlığını tercih ettiklerini söyledi.

SPD: "Neden Le Pen için oy kullanan

Fransa göçmeni çifte vatandaşa sesiniz çıkmıyor?"

SPD milletvekili Dirk Weise, tartışma sırasında CDU'nun çifte vatandaşlığa sadece Almanya'daki Türk toplumuna güvenmediği için karşı çıktığını söyledi.

Throm'a karşı yerinden söz alan Weise, "Neden Marine Le Pen için oy kullanan bir Fransız çifte vatandaşa karşı sesinizi yükseltmiyorsunuz?" dedi.

"İnsanları ırkçı bir ideolojiye

göre tasnif etmek isteyenler var"

Hükümetin Göç, Mülteciler ve Entegrasyon Komiseri Reem Alabali-Radovan da tartışmada aşırı sağcı Alternatif için Almanya (AfD) üyelerinin Brandenburg'da aşırı sağcılarla birlikte gizli bir konferansa katıldığı son skandalı hatırlattı.

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"Geçtiğimiz hafta en sonunda herkes açıkça görmüş olmalıdır ki, bu parlamentoda, bu Almanya'dan kurtulmak isteyen, insanları ırkçı bir ideolojiye göre sıralamak isteyen güçler var," dedi ve vatandaşlık reformunu "çeşitlilik ve açıklık taahhüdü" olarak tanımladı.

İsrail'in varlık hakkı beyanı talebi reddedildi

Oylama öncesinde CDU ve CSU'nun sundukları, Almanya yurttaşlığına geçiş sürecinin İsrail'in varlık hakkını kabul eden bir beyanı içermesini, en az iki yıl boyunca tam istihdam edilmemiş olanlara vatandaşlık verilmemesini de kapsayan bir dizi değişiklik önerisi Bundestag'da reddedildi.

Türkiyeli Filiz Polat: "Yeni yasa

daha çok demokrasi anlamına geliyor"

Yasa taslağını hazırlayan raportörlerden Yeşiller Milletvekili Filiz Polat Bundestag'daki oylama sonucundan duyduğu hoşnutluğu "demokrasimiz için önemli bir adım" diyerek dile getirdi.

Polat, "Reform, burada kalıcı olarak yaşayan daha fazla insanın ülkemizdeki yaşama pratik olarak katılmalarına olanak tanıyacak," dedi. "Bundan böyle seçimlere katılabilir ve bu şekilde etkin söz sahibi olabilirler."

Polat bu nedenle "Yeni vatandaşlık yasası[nın] Almanya için daha fazla demokrasi anlamına gel[diğini]" söyledi.

"Yardım alanlar için koşullar sertleştirildi"

Ancak yeni yasa Federal Entegrasyon Konseyi (BZI) tarafından eleştirildi. Konsey, yardım alan yabancılara getirilen daha sert kuralların vatandaşlığa geçişi kolaylaştırmayı amaçlayan yasa üzerinde "acı bir tat" bıraktığını söyledi.

BZI Başkanı Memet Kilic, "Yeni düzenleme daha kısıtlayıcı ve zaten yapısal olarak dezavantajlı olan insanlar için örneğin iş ararken ek erişim engelleri yaratıyor." dedi.

"Ayrıca, yurttaşlığa kabulü gelire bağlamak, eşit katılım ilkelerimizle çelişiyor." diye ekledi.

Cuma günkü oylamanın ardından vatandaşlık reformu yasasının Bundesrat tarafından önümüzdeki haftalarda onaylanması bekleniyor, ancak milletvekilleri bu oylamanın sadece bir formalite olduğunu söylüyor.

"Yasamanın Bundesrat'ın onayını vermesinden üç ay sonra yürürlüğe girmesini bekliyoruz," dedi SPD göç uzmanı Hakan Demir. "Bundesrat'ta yasayı engelleyecek çoğunluk yok, bu nedenle gecikme beklemiyoruz."

Bu durumda yeni yasa, Nisan veya Mayıs'ta yürürlüğe girmiş olacak.

Yeni vatandaşlık yasasının

göçmenleri ilgilendiren başlıca hükümleri ▶ Almanya vatandaşlığına geçmek için istenen yasal ikâmet süresi, 8 yıldan 5 yıla indirildi. ▶ Alman vatandaşlığına geçmek isteyen kişinin ülkedeki yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda okul veya mesleki başarısının bulunması, gönüllü çalışmalar yapması veya dil öğrenmek için özel çaba sarf etmesi gibi durumlarda bu süre 3 yıla düşürüldü. ▶ Çifte vatandaşlık imkânı tanındığı için daha önce yürürlükte olan ve gençleri 23 yaşına kadar ebeveynlerinin vatandaşlığı ile Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaya zorlayan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılmış oldu. ▶ Almanya'da doğan çocuklar, Almanya vatandaşı olmasalar da ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Almanya vatandaşlığı alabilecek. ▶ Almanya vatandaşlığına geçiş için ayrıca kişinin kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlaması gerekiyor. ▶ Misafir işçi kuşağı yani 1960'larda Almanya'ya gelen Türkiyeli işçiler ile son 2 yılda 20 ay tam gün çalışan yabancılar ve tam gün çalışan kişilerin yabancı eşleri önceki koşuldan bağışık tutulacak. ▶ Misafir işçi kuşağı için Almanya vatandaşlığına geçişteki yazılı sınav zorunluluğu da kaldırılacak.

(AEK)