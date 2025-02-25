Almanya: Bundestag'da 7 Kürt, 13 Türk kökenli vekil

Almanya'da 23 Şubat Pazar günü yapılan erken genel seçimlerde kökleri Türkiye'ye uzanan 20 politikacı 630 sandalyeli Federal Meclis'e (Bundestag) girmeyi başardı. Bundestag'a Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 7, Sol Parti'den 7, Yeşiller'den 2, Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) 2 ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) 1 vekilin yanı sıra, Yeşillerden bir de Rojavalı Kürt girdi.

Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) 7 vekil

DW'nin haberine göre, SPD'den seçilen vekiller şunlar: Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Macit Karahmetoğlu, Derya Türk-Nachbaur, Hakan Demir ve Mahmut Özdemir.

Hamburg'dan meclise yeniden girmeyi başaran Aydan Özoğuz, dağılan üçlü koalisyon hükümeti döneminde Meclis Başkan Vekilliği, 37 yaşındaki Duisburglu vekil Mahmut Özdemir de son hükümet döneminde Federal İçişleri Bakanlığında müsteşar olarak görev yapıyordu.

2010'dan bu yana Türkiye kökenlilerin de yoğun olduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Parlamentosu vekili olan Kürt Serdar Yüksel, Federal Meclise ilk kez girdi. Yüksel, Kürtlerin sesini duyurmak için gösterdiği çabalarla tanınıyor.

Sol Parti'den (Die Linke) 7 vekil

Sol Parti, Sahra Wagenknecht İttifakı'nın (BSW) 2023 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yaşanan yenilgi sonrasında ayrılarak popülist siyasete yönelmesi sonrasında sarsılmış ve kan kaybederek desteği yüzde 3'lere gerilemişti.

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Ancak bu sonuçlardan yılmayan parti, gençleri ve kararsız seçmenleri harekete geçirmeyi başardı ve 23 Şubat'ta oyların yüzde 8,8'ini alarak Bundestag'da 64 sandalye kazanmayı başardı. 64 sandalyeden 5'inde Türkiyeli Kürt vekiller oturacak: Gökay Akbulut, Ferat Ali Koçak, Cansu Özdemir, Cem Hamit İnce, ve Edis Mirze, 1 sandalyede bir Türk işçinin Darmstad doğumlu oğlu Nils Ateş Gürpınar ve 1 sandalyede de bir Türk işçinin Hattingen doğumlu kızı Cansın Koktürk oturacak.

Gökay Akbulut ve Nils Ateş Gürpınar önceki dönem de Bundestag üyesiydiler. 2011'den bu yana Hamburg Eyalet Meclisi üyesi olan Cansu Özdemir ve 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi üyesi olan Ferat Ali Koçak bu dönem Bundestag'da görev yapacaklar. Cansın Koktürk, Cem Hamit İnce ve Edis Mirze ilk parlamenter deneyimlerini Bundestag'da yaşayacaklar.

Yeşiller'den 2 Türkiyeli, 1 Rojavalı vekil

Yeşiller'den kıdemli göç politikacısı Filiz Polat ikinci kez Bundestag'da görev yapacak. 2019-2024 arasında Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığında döneminde müsteşarlık yapan Ayşe Asar da Yeşil listeden Bundestag'a girdi.

Yeşiller bir de Rojavalı Kürt vekili Bundestag'a taşıdı. Geçtiğimiz dönem de Bundestag'da vekil olan Rojavalı Kürt Qasim Tahir Salih 23 Şubat'ta da seçilerek parlamentoya girmeyi başardı.

1994'ten bu yana Federal Meclis üyesi olan Cem Özdemir, "Trafik Lambası" koalisyonunda Tarım ve Gıda Bakanlığı yaptıktan sonra memleketi olan Baden-Württemberg eyalet başbakanlığı seçimlerine katılmak için aday olmadı.

İktidar bloku CDU/CSU'nun 3 Türkiyeli kadın vekili arasında Kürt yok

23 Şubat seçimlerinden birinci çıkan Hristiyan Birlik partileri bloku Bundestag'a üç Türkiyeli kadın yolladı.

CDU seçmenleri Köln'den bir Tük işçi ailesinin kızı, Marl doğumlu Serap Güler'i ikinci kez Bundestag'a seçti. CDU Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Meclis Grubu Bürosu'nun direktörü yargıç Tijen Ataoğlu da doğrudan Bundestag'a girdi.

CDU'nun yalnızca Bavyera'da örgütlü olan kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) de Bundestag'a ilk kez Türkiye kökenli bir vekil olarak Würzburg Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli kadın hukukçu Dr. Hülya Düber'i gönderdi.

Türkler ve Kürtler protofaşist AfD'den uzak durdu

İslam ve göç karşıtı protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) seçimlere katıldığı 16 eyalette seçilebilecek sıralardan Türk ya da Kürt aday göstermedi.

(AEK)