Almanya Başbakanı Scholz: İsrail uluslararası hukuka saygı göstermeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Meseberg kentinde yapılan Almanya-Fransa Ortak Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Buradaki konuşmasında Orta Doğu'daki durumu büyük endişeyle takip ettiklerini belirten Scholz, hala Hamas'ın elinde 100’ün üzerinde rehine bulunduğunu, İsrail'in şehirlerine füze atıldığını ve İsraillilerin güvende olmadığını savundu.

Scholz, Hamas'tan derhal tüm rehineleri serbest bırakmasını ve uzun süreli ateşkesi kabul etmesini istediklerini belirterek, arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD ile yakın temas halinde olduklarını ve bu ülkelere çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

“Mülteci kampı bombalandı, masum insanlar öldürüldü”

Taraflar arasında anlaşmaya varılmasının geciktiğine işaret eden Scholz, "Şunu da açıkça söyleyeyim; İsrail, eylemlerinde uluslararası hukuka saygı göstermeli, Gazze'de acı çeken halka insani yardımın ulaşmasını sağlamalı. Gerekli yardım ulaşmasını sağlamak İsrail hükümetinin sorumluluğundadır" şeklinde konuştu.

Başbakan Scholz, İsrail'in 26 Mayıs'ta Gazze’de yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı kampa yapılan saldırısına işaret ederek, "Refah'ta trajik bir olayın haberini aldık. Bir mülteci kampı bombalandı. Pek çok masum insan öldürüldü. Başbakan (Binyamin) Netanyahu olayla ilgili soruşturma başlatacağını duyurdu. Bu gerekli olduğu kadar da önemlidir” dedi.

“Refah’ta siviller için yeterli koruma sağlanamaz”

Bu olayın, diğer birçok ülke gibi Almanya'nın da Refah'ta geniş çaplı kara saldırısına neden defalarca karşı çıktığını bir kez daha gözler önüne serdiğini aktaran Scholz, "Çünkü orada siviller için yeterli koruma sağlanamaz. Bu olay bunu çok dehşet verici şekilde gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'i Refah'a yönelik büyük çaplı saldırı yapmaması için sürekli uyardıklarını kaydeden Başbakan Scholz, "Oorada bulunan çok sayıda insan ve inanılmaz sayıda mülteci göz önüne alındığında, sorumsuzca sivil kayıplara yol açmayacak herhangi bir senaryo, herhangi bir askeri faaliyet şekli düşünemiyoruz" dedi.

“İki devleti çözüm mümkün”

Gazze'ye günde 500 tırla yeteri derecede temel ihtiyaçların ulaşması gerektiğine işaret eden Scholz, bunun İsrail’in sorumluluğunda olduğunu yineledi.

İki devletli perspektifin mümkün olması gerektiğini vurgulayan Scholz, burada umudun önemli olduğunu anlattı.

(AS)