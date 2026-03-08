Almanya: Baden-Württemberg seçimlerini Yeşiller kazandı, Cem Özdemir eyalet başbakanlığına yürüyor

Almanya'da Pazar günü yapılan Baden-Württemberg eyalet seçimlerini Yeşiller Partisi, en önemli adayı Cem Özdemir önderliğinde, az farkla da olsa kazandı.

Ön resmi sonuçlara göre Yeşiller, oyların yüzde 30,2'sini alarak, yüzde 29,7'de kalan mevcut koalisyon hükümetinde, Manuel Hagel öncülüğündeki ortakları Hristiyan Demokrat Birlik'i (CDU) geride bıraktı. Protofaşist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 18,8 ile üçüncü oldu. SPD ise yüzde 5,5 ile eyalet meclisi barajını kıl payı geçti.

Hür Demokratlar (FDP) ve Sol Parti ise, yüzde 4,4'le baraj altında kalarak eyalet meclisinde temsil olanağı kazanamadı.

Bu sonuçlarla Yeşiller ve CDU'nun yeniden koalisyon hükümeti kurmaları en yüksek olasılık. Yeşiller'in en büyük adayı Cem Özdemir'in de başbakan olması bekleniyor. Birkaç hafta öncesine kadar Yeşiller aradaki farkı kapatmayı sürdürse de CDU anketlerde açık ara önde görünüyordu. 15 yıldır eyalette Yeşil-Siyah koalisyonunun liderliğini yapan mevcut Başbakan Winfried Kretschmann, seçimlere katılmadı. Yerini Cem Özdemir'e bıraktı.

2021 seçimlerinde Baden-Württenberg'de Yeşiller yüzde 32,6 oyla birinci CDU yüzde 24 oyla ikinci parti olmuş ve iki parti koalisyon hükümeti kurmuşlardı.

Pazar günkü seçimlerde asıl güç kayması Sosyal Demokratlardan ve protofaşist AfD arasında oldu. AfD yüzde 9,7 olan oyunu yüzde 18'in de üzerine taşırken, SPD yüzde 11'den yüzde 5,6'ya geriledi. Sol Parti geçtiğimiz seçimlerde de barajı aşamamıştı.

Özdemir'e alkışlar

Cem Özdemir, sandıkların kapanması ve çıkış anketlerinin ilk sonuçlarının Yeşillerin birinci parti konumunu koruyacağını göstermesinden sonra parti merkezinde düzenlenen kutlamalarda uzun ve güçlü alkışlarla karşılandı.

Seçim öncesi anketlerde CDU'nun önde görünmesine göndermede bulunan Özdemir konuşmasına "Ne kampanya, ne muhteşem bir geri dönüş!" diye başladı. Gene de ihtiyatı elden bırakmadan henüz "kesin bir şey söylemek için" çok erken olduğunu vurguladı. "Ama zaten bildiklerimiz gerçekten sevinilecek şeyler." Sonuç ne olursa olsun, seçimden sonra odak noktasının parti çıkarları değil, eyaletin refahı olması gerektiğini vurguladı: "Eyaleti böyle yönetmek istiyorum."

