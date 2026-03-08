ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.03.2026 22:44 8 Mart 2026 22:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.03.2026 23:35 8 Mart 2026 23:35
Almanya: Baden-Württemberg seçimlerinde Yeşiller Cem Özdemir'le eyalet başbakanlığına yürüyor

Sandık çıkış anketlerinden yapılan projeksiyonlara göre mevcut Hristiyan Demokrat (CDU), Yeşiller koalisyonu devam edecek. Protofaşist AfD oylarını iki kat artırdı. Sosyal Demokratların parlamento dışı kalma riski var. Sol Parti barajı geçmek için yeterli oya ulaşamadı.

BİA Haber Merkezi

Almanya: Baden-Württemberg seçimlerinde Yeşiller Cem Özdemir'le eyalet başbakanlığına yürüyor
Baden-Württenberg eyalet başbakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Cem Özdemir/Fotoğraf: dpa

Almanya'da pazar günü yapılan Baden-Württemberg eyalet seçimlerinde, sandıkların kapanmasından kısa süre sonra resmi olmayan sonuçlar belirmeye başladı.

Seçim öncesi anketlerde de en güçlü aday olarak öne çıkan Cem Özdemir liderliğindeki Yeşillerin, az farkla da olsa önde gittiği görülüyor. Yeşillerin yüzde 30'un üzerine çıkarak eyalet yönetimindeki birinci parti konumunu koruyacağı görünüyor. CDU'nun da yüzde 30'un biraz altında oy alması bekleniyor.

2021 seçimlerinde Baden-Württenberg'de Yeşiller yüzde 32,6 oyla birinci CDU yüzde 24 oyla ikinci parti olmuş ve iki parti eyalet hükümeti için koalisyon kurmuşlardı.

Pazar günkü seçimlerde asıl güç kayması Sosyal Demokratlar ve protofaşist AfD arasında oldu. AfD yüzde  9,7 olan oyunu yüzde 18'in de üzerine taşırken, SPD yüzde 11,den yüzde 5,6'ya geriledi. Sol Parti'nin de geçtiğimiz seçimlerdeki gibi barajı geçemeyerek parlamento dışı kalacağı anlaşılıyor.

15 yıldır eyalette Yeşil-Siyah koalisyonunun liderliğini yapan mevcut Başbakan Winfried Kretschmann, seçimlere katılmadı. Yerini Cem Özdemir'e bıraktı.

Özdemir'e alkışlar

Cem Özdemir, sandıkların kapanması ve çıkış anketlerinin ilk sonuçlarının Yeşillerin birinci parti konumunu koruyacağını göstermesinden sonra parti merkezinde düzenlenen kutlamalarda uzun ve güçlü alkışlarla karşılandı.

Seçim öncesi anketlerde CDU'nun önde görünmesine göndermede bulunan Özdemir konuşmasına  "Ne kampanya, ne muhteşem bir geri dönüş!" diye başladı. Gene de ihtiyatı elden bırakmadan henüz "kesin bir şey söylemek için" çok erken olduğunu vurguladı. "Ama zaten bildiklerimiz gerçekten sevinilecek şeyler." Sonuç ne olursa olsun, seçimden sonra odak noktasının parti çıkarları değil, eyaletin refahı olması gerektiğini vurguladı: "Eyaleti böyle yönetmek istiyorum."

(AEK)

