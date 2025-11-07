Almanya: Araçlara ve duvarlara kendi kanıyla gamalı haç çizen şüpheli gözaltında

Almanya'da Frankfurt yakınlarındaki Hanau kentinde onlarca arabanın çizildiği, kimi posta kutularının ve bina cephelerinin yazılandığı ve Nazi simgesi gamalı haç işaretleriyle donaltıdığı haberlerinin ardından polis Perşembe günü bir Romanyalı erkeği göz altına aldı.

Almanya haber ajansı DPA'nın haberine göre, polis şüphelinin arabalara, posta kutularına ve duvarlara gamalı haçı kendi kanıyla çizdiğini iddia ediyor. Ancak bunun anlamı konusunda bir yargıya ulaşmış değil.

Romanya haber ajansı Agerpres'in haberine göre, polis ve savcılık, 31 yaşındaki şüphelinin bir tanığın verdiği bilgi üzerine Frankfurt'un 25 kilometre doğusunda Hanau kentindeki dairesinde sarhoş halde tutuklandığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten makamlar psikiyatrik değerlendirme altındaki şüphelinin eylemlerinin çalışma ortamındaki bir olayla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Şüpheli hakkında, Almanya'da suç sayılan mala zarar verme ve anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.

İlk çizilmiş arabanın polise ihbar edilmesi ardından yapılan testler araçların boyandığı kırmızımsı maddenin muhtemelen insan kanı olduğunu gösterdi.

Yerel yetkililer, "gizemi çözmeye çalıştıklarını" söyleyerek bilgi sahibi olanları kendilerine ulaşmaya çağırdı. Bundestag Başkan Yardımcısı Omid Nouripour da olanlarla ilgili olarak sorulan soruları yanıtlması.

Almanya yasalarına göre, Nazi sembollerinin kamusal alanda teşhiri yasak. Gamalı haç Almanya yasalarına göre, yaygın olarak Holokost travmasıyla bağlantılı bir nefret sembolü olarak kabul ediliyor buna karşılık ırkçı, beyaz üstünlükçü militanlar da simgeyi toplumda dehşet uyandırmak amacıyla kullanmaya devam ediyor.

Hanau'da 19 Şubat 2020'deki bir nefret cinayetinde de 43 yaşındaki bir Alman, bir nargile barda göçmen kökenli gençlere saldırıp dokuzunu öldürmüş, ardından kendi annesini de öldürüp intihar etmişti. Kentte gamalı haçların boy göstermesi, henüz kapanmamış olan bu yarayı akıllara getirdi.

