ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.10.2026 22:24 20 Ekim 2026 22:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 00:50 21 Ekim 2026 00:50
Okuma Okuma:  5 dakika

Almanya: AfD'nin dijital arşivi patladı, Nazi hayranlığı ve ırkçılık dolu mesajlar ortalığa döküldü

421 bin 179 mesaj içerdiği ileri sürülen arşivin yapay zekâ destekli dökümünde Hitler'e övgü, gamalı haç, göçmenlere yönelik şiddet ve antisemitik yazışmalar ve bunlara yönelik şikayetler yer alıyor. Almanya için Alternatif (AfD),e-posta hesaplarına siber saldırı yapıldığını doğruladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya: AfD'nin dijital arşivi patladı, Nazi hayranlığı ve ırkçılık dolu mesajlar ortalığa döküldü
ABD'li teknotrilyoner Elon Musk ayrımcılığa uğradığı iddiasıyla AfD Eş Başkanı'nı kanalına konuk etmişti/Fotoğraf: DW
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin 281 gigabayt ve 421 bin 179 e-posta içeren dijital arşivi 19 Ekim'de kimliği belirsiz kişilerce internete sızdırıldı. Sızıntıda Alice Weidel, Alexander Gauland gibi üst düzey isimlere ait yazışmalar, mali belgeler ve üyelik kayıtları yer alıyor.
  • Arşivde Hitler'e hac ziyareti, gamalı haçlı kartlar, mülteciler hakkında Nazi kamplarını çağrıştıran ifadeler ve "Heil und Sieg" içeren mesajlar bulunuyor. AfD, saldırıyı yasadışı ilan ederek verilerin yapay zeka ile bağlamından koparılarak değerlendirildiğini savunuyor.
  • Sızıntı, partinin istihbarat tarafından "aşırı sağcı örgüt" olarak sınıflandırılması davasının sürdüğü ve yasaklanma tartışmalarının gündemde olduğu dönemde ortaya çıktı. Belgelerin doğruluğu henüz tam olarak teyit edilmedi ve soruşturmalar devam ediyor.

Almanya'da özellikle doğu eyaletlerinde halkın birleşme sonrası kapıldığı hayal kırıklığını istismar ederek birinci parti konumuna yükselen Almanya için Alternatif (Alternative für Deutschland, AfD), partisinin yaklaşık 281 gigabayt veri içeren dijital arşivi internete düştü.

Kimliği açıklanmayan kişiler eylülde partinin yararlandığı bir veri barındırma servis sağlayıcısından elde ettikleri 421 bin 179 e-postayı internette yayımladıklarını duyurdular.

AfD siber saldırıda bazı e-posta hesaplarından veri kopyalandığını kabul etti.

Bild, Reuters, ARD ve diğer Alman yayın kuruluşlarının aktardığına göre arşivde parti eş başkanı Alice Weidel, eski genel başkan Alexander Gauland ve başka üst düzey isimlerle ilişkili yazışmaların yanı sıra mali belgeler ve üyelik kayıtları da bulunuyor.

AfD ise sınırlı sayıda ve çoğu uzun süredir kullanılmayan posta kutusunun etkilendiğini savunuyor. WDR'ye göre saldırıdan etkilenenler arasında Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyalet örgütünün hâlen kullanılan bir hesabı da var.

Sızıntıdaki Nazi söylemleri

Sızıntıyı inceleyen Berlin merkezli HEIST ile Cybernews ve n-tv, yayımlanan dizinde yer alan bir dizi yazışma özetini haberleştirdi.

2018 tarihli bir mesajın, Gauland tarafından iletildiği ve Thüringen AfD tahkim kurulunda eskiden görev yapmış bir yargıçla bağlantılı olduğu iddia edilen “Hitler-Wallfahrt” (Hitler'e hac ziyareti) konusunu içerdiği bildirildi.

Yine 2018'e ait bir parti içi şikâyette, Euskirchen'deki bir WhatsApp grubunda mültecilerin çanta ve çizme yapımında kullanılmasına ilişkin bir “şaka” anlatılıyor. Bu ifade Nazi toplama kamplarındaki suçları çağrıştırıyor.

Lippe ilçe örgütünden gelen başka bir yazışma özetine göre, istifa eden bir yönetici, gamalı haç ve “Heil Hitler” yazısı içeren bir Noel kartının bir yönetim kurulu üyesi tarafından gönderildiğini ve olaya parti içinde gülünüp geçildiğini iddia etti.

Bavyera'dan gönderildiği iddia edilen bir mesajda ise parti yöneticilerine her gün “Merkel verrecke” (“Merkel gebersin”) diye bağırmaları çağrısı yapıldığı belirtiliyor. Bir diğer yazışma özetinde, parti genel merkezi çalışanlarının bir fotoğrafçıyı toplantıya çağırıp zor kullanarak uzaklaştırmayı konuştukları ve yazışmanın Hitler dönemi ritüellerindeki şekilde “Heil und Sieg” (Selam ve zafer) sözleriyle bittiği aktarılıyor.

NRW'de gamalı haçlı bayrak şikâyeti

28 Mayıs 2025 tarihli, Bottrop'taki AfD ilçe yöneticisini konu alan e-postanın başlığı, “Bilgi standında gamalı haçlı bayrak ve uyuşturucu satışı – önlem alınması gerekiyor” şeklinde çevriliyor.

İnternetteki dizinde, 2026'da da gamalı haçlı Nazi pankartları, Hitler taklidi ve Arap aile gruplarına karşı makineli tüfek kullanılmasına yönelik ifadeler nedeniyle parti içi girişimlerden söz ediliyor.

İç şikâyet mi, yönetimin tutumu mu?

İnternet hizmet şirketi t-online, mesajların bir bölümünün destekçilerden gelen mektuplar; bazılarınınsa şikâyet, ihraç talebi veya ilgili parti organlarına iletilmiş ihbar niteliğinde olduğunu belirtti..

Bununla birlikte, belgelerin işaret ettiği tartışmalardan biri daha önceden kamuoyuna intikal etmişti: AfD milletvekili Matthias Helferich, geçmişte kendisini “Nasyonal Sosyalizmin dost yüzü” olarak nitelediği mesajlarla gündeme gelmişti. NRW Parti Tahkim Kurulu'nun ihraç kararı, Federal Tahkim Kurulu tarafından Haziran 2026'da kaldırılmış ve yerine altı aylık görev yasağı getirilmişti. Helferich AfD Meclis Grubunda kalmıştı.

AfD: “Yapay zekâ bağlamı görmüyor”

AfD, saldırıyı yasadışı olarak nitelendirdi ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı. ARD'nin aktardığı parti açıklamasında, ele geçirilen belgelerin “çok ilkel bir yapay zekâ” ile değerlendirildiği ve içeriklerin bağlamından koparılarak anahtar sözcüklerle sınıflandırıldığı savunuldu. Parti, öne çıkarılan skandal iddialarının içerik denetimine dayanmadığını ileri sürdü.

Sızıntı sitesi, mesajların tamamını açık metin olarak göstermiyor; yaklaşık 57 bin e-posta için otomatik özetler ve sınıflandırmalar sunuyor. Siber güvenlik uzmanı Lilith Wittmann verilerin ilk incelemede gerçek göründüğünü söylese de, bağımsız doğrulama henüz tamamlanmadı.

Saldırıyı kimin yaptığı, arşivdeki hangi mesajların özgün olduğu ve parti yönetiminin hangi olaylardan ne zaman haberdar edildiği konusunda araştırmalar sürüyor.

AfD sarsıntıyı kolayca geçiştiremeyebilir

AfD, Almanya'nın iç istihbarat teşkilatınca "teyit edilmiş aşırı sağcı bir örgüt" olarak sınıflandırılmasına karşı dava açmıştı. Federal Meclis (Bundestag) ve Thüringen eyalet parlamentosundaki milletvekilleri, partinin tamamen yasaklanması konusunu tartışıyor; Almanya hukukuna göre böyle bir yasak kararı yalnızca Federal Anayasa Mahkemesi tarafından verilebiliyor.

Sızıntı, Köln İdare Mahkemesi'nin istihbarat teşkilatının bu "aşırı uç" nitelemesini kamuoyu önünde kullanıp kullanamayacağını değerlendirdiği dönemde, 19 Ekim'de ortaya çıktı. AfD, bu arada  Saksonya-Anhalt eyaletinde liderlerinden birini aralıkta eyalet başbakanı seçtirmeyi planlıyordu.

Arşivle ilgili ilk paylaşımların X platformunda yer almasından kısa bir süre sonra, bazı hesaplar bu içerikleri ileri sürerek AfD'nin yasaklanması gerektiği yönündeki görüşlerini tekrar ettiler. Bu belgelerin sahici oldukları doğrulandığı takdirde, hukuki açıdan en önemli kanıtlar, partinin genel merkezinin işleyişini ve iç disiplin süreçlerini nasıl yürüttüğünü gösteren e-postalar olacak. Çünkü yasaklama davaları, bireysel üyelerden çok, partinin kendisine odaklanır.

Arşivi ifşa eden web sitesi kendisini "kamu yararı için oluşturulmuş bağımsız bir arşiv" olarak tanımlıyor ve kişisel verilerin minimum düzeyde tutulduğunu iddia ediyor. Ancak Bild gazetesi, incelediği dosyalar arasında üyelik başvuruları ve parti üyelerinin tam adları ve ev adreslerini içeren listeler bulunduğunu tespit etti. 19 Ekim öğleden sonra, sitenin "Hakkımızda", "Yöntem" ve "Destek" sayfaları sunucu hatası vermeye başladı.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
afd nazi selamı dijital arşiv hitler
ilgili haberler
Almanya: BSW ve CDU Saksonya-Anhalt'ta Parlamento Başkanlığını AfD'ye teslim etti
6 Ekim 2026
/haber/almanya-bsw-ve-cdu-saksonya-anhalt-ta-parlamento-baskanligini-afd-ye-teslim-etti-324171
Almanya: Göçmen ve azınlık örgütleri AfD’nin yükselişine karşı uyardı: “Artık yeter”
21 Eylül 2026
/haber/almanya-gocmen-ve-azinlik-orgutleri-afdnin-yukselisine-karsi-uyardi-artik-yeter-323649
AfD’nin yükselişi Almanya'da Türkiyelileri ve diğer azınlıkları kaygılandırdı
7 Eylül 2026
/haber/afdnin-yukselisi-almanya-da-turkiyelileri-ve-diger-azinliklari-kaygilandirdi-323257
Almanya: İdare Mahkemesi, protofaşist AfD'nin, henüz "aşırılıkçı" sayılmayabileceğine hükmetti
28 Şubat 2026
/haber/almanya-idare-mahkemesi-protofasist-afd-nin-henuz-asirilikci-sayilmayabilecegine-hukmetti-317185
"ETNİK VE SOY TEMELLİ HALK TANIMINA DAYANIYOR"
Almanya istihbarat servisi AfD'yi hedefe koydu: "Aşırılıkçı"
2 Mayıs 2025
/haber/almanya-istihbarat-servisi-afd-yi-hedefe-koydu-asirilikci-307079
MERKEZ SİYASETTE ÇATLAK
Almanya'da "yangın duvarı" yıkıldı: Muhafazakarların AfD ile ittifakına karşı halk sokakta
31 Ocak 2025
/haber/almanya-da-yangin-duvari-yikildi-muhafazakarlarin-afd-ile-ittifakina-karsi-halk-sokakta-304125
TRUMP'IN "BAKANI" AfD KAMPANYASINDA
Elon Musk: "AfD aşırı sağcı olamaz çünkü başkanının Sri Lanka'lı eşcinsel partneri var"
31 Aralık 2024
/haber/elon-musk-afd-asiri-sagci-olamaz-cunku-baskaninin-sri-lanka-li-escinsel-partneri-var-303206
MAGDEBURG IRKÇI SALDIRIYI DÜŞÜNÜRKEN
Irkçı AfD, yandaşının yarattığı felaketi Almanya'da göçmen düşmanlığını körüklemek için kullanıyor
23 Aralık 2024
/haber/irkci-afd-yandasinin-yarattigi-felaketi-almanya-da-gocmen-dusmanligini-koruklemek-icin-kullaniyor-302969
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Almanya: BSW ve CDU Saksonya-Anhalt'ta Parlamento Başkanlığını AfD'ye teslim etti
6 Ekim 2026
/haber/almanya-bsw-ve-cdu-saksonya-anhalt-ta-parlamento-baskanligini-afd-ye-teslim-etti-324171
Almanya: Göçmen ve azınlık örgütleri AfD’nin yükselişine karşı uyardı: “Artık yeter”
21 Eylül 2026
/haber/almanya-gocmen-ve-azinlik-orgutleri-afdnin-yukselisine-karsi-uyardi-artik-yeter-323649
AfD’nin yükselişi Almanya'da Türkiyelileri ve diğer azınlıkları kaygılandırdı
7 Eylül 2026
/haber/afdnin-yukselisi-almanya-da-turkiyelileri-ve-diger-azinliklari-kaygilandirdi-323257
Almanya: İdare Mahkemesi, protofaşist AfD'nin, henüz "aşırılıkçı" sayılmayabileceğine hükmetti
28 Şubat 2026
/haber/almanya-idare-mahkemesi-protofasist-afd-nin-henuz-asirilikci-sayilmayabilecegine-hukmetti-317185
"ETNİK VE SOY TEMELLİ HALK TANIMINA DAYANIYOR"
Almanya istihbarat servisi AfD'yi hedefe koydu: "Aşırılıkçı"
2 Mayıs 2025
/haber/almanya-istihbarat-servisi-afd-yi-hedefe-koydu-asirilikci-307079
MERKEZ SİYASETTE ÇATLAK
Almanya'da "yangın duvarı" yıkıldı: Muhafazakarların AfD ile ittifakına karşı halk sokakta
31 Ocak 2025
/haber/almanya-da-yangin-duvari-yikildi-muhafazakarlarin-afd-ile-ittifakina-karsi-halk-sokakta-304125
TRUMP'IN "BAKANI" AfD KAMPANYASINDA
Elon Musk: "AfD aşırı sağcı olamaz çünkü başkanının Sri Lanka'lı eşcinsel partneri var"
31 Aralık 2024
/haber/elon-musk-afd-asiri-sagci-olamaz-cunku-baskaninin-sri-lanka-li-escinsel-partneri-var-303206
MAGDEBURG IRKÇI SALDIRIYI DÜŞÜNÜRKEN
Irkçı AfD, yandaşının yarattığı felaketi Almanya'da göçmen düşmanlığını körüklemek için kullanıyor
23 Aralık 2024
/haber/irkci-afd-yandasinin-yarattigi-felaketi-almanya-da-gocmen-dusmanligini-koruklemek-icin-kullaniyor-302969
Sayfa Başına Git