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Yayın Tarihi: 20 Ekim 2023 11:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Ekim 2023 11:38
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Almanya Adalet Bakanı: Rojava'ya saldırılar kabul edilemez

Türkiye’nin Rojava'ya yönelik saldırılarına ilişkin soruları hükümet adına cevaplayan Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, “İnsani açıdan uluslararası hukuku çiğnemesi anlamına gelen bu saldırılar kabul edilemez” dedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/20/almanyali-bakan-rojava-ya-saldirilar-kabul-edilemez.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Almanya'da Şansölye Olaf Scholz liderliğindeki Federal Hükümet'in Meclis üyelerinin İsrail-Gazze savaşına yönelik sorularını yanıtladığı oturumda Sol Parti Milletvekili Clara Bünger’in Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’deki (Rojava) sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarını gündemine getirdi.

Rojava'ya yönelik artan saldırıları hatırlatan Bünger, "“Bu saldırılarda sivil insanlar; kadınlar ve çocuklar katledildi, yerleşim birimlerinin alt yapıları bombalandı" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rojava'ya saldırılar, uluslararası hukuku çiğnemiyor mu?"

"Sayın Buschmann, az önce İsrail’e yönelik saldırılardan bahsederken uluslararası hukuku çiğneyen saldırıların cezasız kalmaması gerektiğine dikkat çektiniz. Aynı şekilde daha önce bizzat Federal Meclis'in Bilimsel Hizmet Birimi, Türkiye’nin bu saldırılarla uluslararası hukuku çiğnettiğini rapor etmişti. Peki sayın Buschmann, bir Adalet Bakanı olarak sizce de Kuzey ve Doğu Suriye’yi hedef alan saldırılar uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına gelmiyor mu?”

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"Sivil alt yapılar kesinlikle bombalanmamalı"

MA'ya göre söz alan Adalet Bakanı Marco Buschmann, “İnsani açıdan uluslararası hukuk meselesi açık ve nettir. Sivil yerleşim birimleri kesinlikle hedeflenerek saldırıya uğramamalı, sivil alt yapılar kesinlikle bombalanmamalı. Şayet böyle saldırılar gerçekleşirse bu insani açıdan uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamına geliyor” yanıtını verdi.

Rojava'ya yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Buschmann, “Bu konuya ilişkin elimde şu anda ayrıntılı bilgeler yok. Ancak sivil hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek uluslararası hukuku çiğnemek anlamına geliyor” dedi.

"Neden halen soruşturma açılmadı?

Ardından tekrar söz alan Bünger, neden bu konuda halen bir soruşturma açılmadığını sordu.

 Buscmann verdiği yanıtta, “Böyle bir soruşturma açılıp açılmayacağı mevzusu, bağımsız olan Federal Başsavcılığın sorumluluk alanı içerisindedir. Bu konuda hangi kriterlere sahip olduklarını sorup daha sonra size bir dönüş yapacağım” diye konuştu.

(NT)

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/haber/rojavada-2-milyondan-fazla-kisi-elektriksiz-ve-susuz-kaldi-286327
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/haber/rojava-protestosunda-gozaltina-alinan-avrupalilar-ggmye-gonderildi-286249
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/haber/suriye-demokratik-meclisinden-rusya-ve-abdye-rojava-cagrisi-286096
"Rojava’da sivil alanlara yönelik saldırılara derhal son verilmelidir"
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/haber/rojavada-sivil-alanlara-yonelik-saldirilara-derhal-son-verilmelidir-286013
TSK, Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
5 Ekim 2023
/haber/tsk-rojavaya-hava-saldirilari-duzenledi-285826
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/haber/abd-disisleri-kuzey-suriye-de-askeri-gerilimin-tirmanmasindan-kaygiliyiz-285806
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