Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht Dresden), üç Türkiye vatandaşının "yabancı bir terör örgütüne üyelik veya destek" suçlamalarıyla yargılanacağı davanın 30 Kasım 2026'da başlayacağını duyurdu.

Mahkemeden 23 Kasım'da yapılan açıklamaya göre dava, devlet güvenliğiyle ilgili davalara bakan 4. Ceza Dairesi'nde görülecek. Üç hâkimden oluşacak heyet, davayı 20 Nisan 2027'ye kadar 16 duruşmada bitireceğini açıkladı.

Sanıkların adları açıklanmadı. Yaşları 54, 46 ve 53 olarak bildirildi.

5 kentte örgütsel faaliyet suçlaması

Dresden Başsavcılığı'nın iddialarına göre 54 yaşındaki sanık, 2015'ten 2025'e kadar PKK'nin Almanya'daki örgütlenmesinde yönetici olarak görev yaptı.

Savcılık, sanığın Dresden, Leipzig, Chemnitz, Magdeburg ve Halle kentlerindeki faaliyetlerden sorumlu olduğunu ileri sürüyor.

İddianameye göre sanık, 2025 ortalarından başlayarak PKK'nin “Kuzey Sektörü”nün yöneticiliğini de üstlendi. Bu sektörün Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Hessen'in bazı bölgelerini kapsadığı belirtiliyor.

Savcılık, sanığın örgüt içi yönetim ve denetim görevlerinin yanı sıra para toplama ve tahsilatını da organize ettiğini ileri sürüyor.

46 yaşındaki ikinci sanığın, 2015–2018 arasında ilk sanığın yardımcısı olarak Saksonya'da görev yaptığı ve Dresden bölgesinden doğrudan sorumlu olduğu iddia ediliyor.

53 yaşındaki üçüncü sanığa ise aynı dönemde örgüte destek sağlama ve toplanan paraların idaresine katılma suçlamaları yöneltiliyor.

Berlin'deki bıçaklı saldırı da iddianamede

Dava dosyasında yalnızca örgütlenme ve para toplama faaliyetleri değil, şiddet içeren somut bir olayla ilgili suçlamalar da yer alıyor.

Mahkemenin açıklamasına göre 54 yaşındaki sanığın Berlin'de bir kişinin cezalandırılmasını emrettiği ileri sürülüyor. Söz konusu olayda mağdurun sırtından bıçaklandığı iddia ediliyor.

53 yaşındaki sanığın da saldırının organizasyonuna katıldığı iddia ediliyor.

Almanya'da PKK yasağı

PKK, Almanya'da 1993'ten beri faaliyet yasağına tabi. Avrupa Birliği de örgütü halen terör örgütleri listesinde tutuyor.

Almanya'da yabancı bir örgüte üyelik veya destek suçlamaları, Ceza Kanunu'nun (Strafgesetzbuch) 129 a ve 129 b Maddeleri çerçevesinde ele alınıyor.

129 a maddesi terör örgütlerini kurmak, üye olmak ve desteklemekle ilgili suçları, 129 b maddesi bu hükümlerin yabancı örgütlere uygulanmasını düzenliyor.

Böylece Almanya'da doğrudan şiddet eylemine katılmayan kişiler de örgütsel üyelik, yönetim veya destek faaliyetleri nedeniyle kovuşturulabiliyor.

Barış sürecinin hukuki sonuçları

Davanın siyasal arka planında yer alan Türkiye'de 2025'ten itibaren yeniden gündeme gelen Kürt sorununun çözüm süreci işlemeye devam ederken, PKK'nin silahlı mücadeleyi sona erdirme ve örgütsel varlığına son verme yönündeki açıklamalarına rağmen Almanya'daki faaliyet yasağı ve AB'nin terör örgütleri listesi yürürlükte.

Türkiye'deki siyasal gelişmeler, Almanya'da geçmiş dönem faaliyetlerine ilişkin ceza davalarını kendiliğinden sona erdirmiyor.

Dresden davasında suçlamaların önemli bir bölümü 2015–2018 dönemine dayanıyor ancak, birinci sanığın faaliyetlerinin 2025'e kadar sürdüğü ileri sürülüyor.

Dava dosyası ve duruşma takvimi

▶︎ Dosya No: 4 St 1/26

▶︎ Mahkeme: Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi, 4. Ceza Dairesi.

▶︎ İlk duruşma: 30 Kasım 2026, saat 09.30.

▶︎Yer: Dresden Eyalet Mahkemesi binası, Lothringer Straße 1, N1.05 salonu.

▶︎ İlk duruşmanın diğer oturumları: 1 ve 14 Aralık, aynı yer ve aynı saat.17 Aralık: Saat 13.00, Dresden Yüksek Eyalet Mahkemesi, Hammerweg 26, Salon 1.

Sonraki duruşmalar: Ocak, şubat, mart ve nisanda sürecek. Son duruşma tarihi: 20 Nisan 2027.

Mahkeme, sonraki duruşmaların yerini ayrıca duyuracak.

(AEK)