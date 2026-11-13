ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 13.11.2026 22:29 13 Kasım 2026 22:29
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.11.2026 22:59 13 Kasım 2026 22:59
Okuma Okuma:  2 dakika

Almanya: 3,7 milyon işçiyi ilgilendiren 24 saatlik grev kararı işletmelerde oylanıyor

Almanya'da 3,7 milyon metal ve elektrik işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi. IG Metall, şimdiye kadar 464 bin işçinin katıldığı uyarı grevlerinin ardından Almanya çapında 24 saatlik iş bırakma kararı aldı. Üyeler işyerlerinde oylamaya başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Almanya: 3,7 milyon işçiyi ilgilendiren 24 saatlik grev kararı işletmelerde oylanıyor
24 saatlik greve hazırlanan IG Metall işçileri/Fotoğraf: IG Metall
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky
  • Almanya'nın en büyük sanayi sendikası IG Metall, üçüncü tur toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından 12 Kasım'da aldığı kararla metal ve elektrik sektöründe 24 saatlik uyarı grevleri için işyeri oylamalarına hazırlanıyor. Grev için seçilen işyerlerinde üyelerin çoğunluğunun onayı aranacak, grevcilere sendika ödenek verecek.
  • Sendika 2 Kasım'dan bu yana düzenlenen kısa süreli uyarı grevlerine 464 bin işçinin katıldığını açıkladı. Yaklaşık 3,7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde sendika yüzde 5 ücret artışı ile iş güvencesi ve yatırımlara ilişkin bağlayıcı taahhütler istiyor.
  • İşverenler ise şirketlerin durumuna bağlı tek seferlik ödeme ve Temmuz 2028'de yürürlüğe girecek yüzde 1,3'lük artış öneriyor. Sendika, ücret ve çalışma süresi gibi konularda işletme düzeyinde karar alınması talebine de karşı çıkıyor. Gesamtmetall Başkanı Udo Dinglreiter grevleri "tamamen gereksiz ve zararlı" olarak niteledi ve 2019'dan bu yana 350 bin istihdam kaybı yaşandığını belirtti. Hangi işletmelerin ne zaman greve çıkacağı henüz belli değil.

Almanya sanayisindeki en büyük işçi sendikası IG Metall, metal ve elektrik sektöründe 24 saatlik uyarı grevlerine geçmek üzere işyeri oylamalarına hazırlanıyor. Sendika yönetiminin 12 Kasım'da aldığı karara göre, grev için seçilen işyerlerinde tam gün iş bırakma için üyelerin çoğunluğunun onayı aranacak.

Üçüncü tur toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından alınan karar, 2018'den bu yana 24 saatlik uyarı grevlerini ilk kez emek gündemine taşıdı. IG Metall, 2 Kasım'dan bu yana düzenlenen kısa süreli uyarı grevlerine toplam 464 bin işçinin katıldığını açıkladı.

Bremen'de üyelerin oylamayı salıya kadar tamamlaması bekleniyor. Hangi işletmelerin hangi tarihte greve çıkacağı henüz açıklanmadı.

Yüzde 5'e karşı yüzde 1,3

Yaklaşık 3,7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde IG Metall yüzde 5 ücret artışı, iş güvencesi ve yatırımların korunmasına ilişkin bağlayıcı taahhütler istiyor.

İşverenlerin teklifiyse, şirketlerin ekonomik durumuna bağlı tek seferlik ödeme ve temmuz 2028'de yürürlüğe girecek yüzde 1,3'lük kalıcı ücret artışını içeriyor. Sendika, 26 aylık sözleşme dönemi için önerilen artışın çalışanların satın alma gücünü korumayacağını belirtiyor.

IG Metall'in toplu sözleşmelerden sorumlu yöneticisi Nadine Boguslawski, 12 Kasım açıklamasında şöyle dedi:

“Masaya iş güvencesi ve gelir güvencesi için ileriye dönük çözümler içeren dengeli bir toplu sözleşme paketi koyduk. Güçlü uyarı grevlerine rağmen işverenler işçilere tek bir adım atmadı.”

Uyuşmazlık işyerlerinde yetki paylaşımını da kapsıyor

IG Metall, yatırımları desteklemek amacıyla bazı toplu sözleşme hükümlerinde geçici esnekliğe olur verme eğiliminde, ancak iş ve eğitim yerlerinin korunmasına ilişkin denetlenebilir şirket taahhütleri istiyor.

Sendikaya göre işverenler ise ücret, çalışma süresi ve ikramiyeler gibi konularda kararların büyük ölçüde işletme düzeyinde alınmasını istiyor. IG Metall ise, sektörel ölçekte geçerli toplu sözleşme standartlarını zayıflatacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Sendika Başkanı Christiane Benner anlaşmazlığın kapsamını şöyle vurguladı:

“Artık mesele yalnızca ücretler ve işler değil; toplu sözleşme standartlarının, birlikte karar alma haklarının ve güvenilir kuralların gelecekte de geçerli olup olmayacağı.”

İşverenler grev kararına karşı

İşveren örgütü Gesamtmetall'in Başkanı Udo Dinglreiter, 24 saatlik grevleri “tamamen gereksiz ve zararlı” olarak niteledi. Sanayinin maliyet baskısı altında olduğunu belirterek anlaşmanın müzakereyle sağlanmasını istedi.

Gesamtmetall'e göre metal ve elektrik sektöründe 2019'dan beri 350 bin istihdam kaybı gerçekleşti. IG Metall ise şirketlerin durumunun aynı olmadığını, bazı üretim alanlarında siparişlerin güçlü kaldığını belirtiyor.

Grevlerin kapsamı oylamalardan sonra netleşecek

IG Metall 24 saatlik uyarı grevlerini ilk kez 2018'de uyguladı. Bu yöntem, kısa süreli iş bırakmalardan daha uzun süre üretimi durdurarak işverenler üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor. Katılacak işletmelerde sendika üyelerinin çoğunluğunun onayı gerekiyor; grevcilere sendika ödenek sağlayacak.

(AEK)

Haber Yeri
Berlin
IG Metall 24 saatlik grev metal iş kolu ücret artışı
ilgili haberler
Almanya’da kamu emekçileri iş bıraktı
14 Ocak 2026
/haber/almanyada-kamu-emekcileri-is-birakti-315603
POSTACILAR GREVDE
Almanya: Posta ve paket çalışanlarının uyarı grevi tüm ülkede etkili oldu
29 Ocak 2025
/haber/almanya-posta-ve-paket-calisanlarinin-uyari-grevi-tum-ulkede-etkili-oldu-304048
MAKİNİSTLER İKİNCİ UYARI GREVİNDE
Almanya'da talepleri karşılanmayan demiryolculardan altı gün uyarı grevi
24 Ocak 2024
/haber/almanya-da-talepleri-karsilanmayan-demiryolculardan-alti-gun-uyari-grevi-290992
Almanya'da son yılların en büyük grevi: Ulaşım felç oldu
27 Mart 2023
/haber/almanya-da-son-yillarin-en-buyuk-grevi-ulasim-felc-oldu-276382
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
GOOGLE İLE KATKIDA BULUNUN
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Almanya’da kamu emekçileri iş bıraktı
14 Ocak 2026
/haber/almanyada-kamu-emekcileri-is-birakti-315603
POSTACILAR GREVDE
Almanya: Posta ve paket çalışanlarının uyarı grevi tüm ülkede etkili oldu
29 Ocak 2025
/haber/almanya-posta-ve-paket-calisanlarinin-uyari-grevi-tum-ulkede-etkili-oldu-304048
MAKİNİSTLER İKİNCİ UYARI GREVİNDE
Almanya'da talepleri karşılanmayan demiryolculardan altı gün uyarı grevi
24 Ocak 2024
/haber/almanya-da-talepleri-karsilanmayan-demiryolculardan-alti-gun-uyari-grevi-290992
Almanya'da son yılların en büyük grevi: Ulaşım felç oldu
27 Mart 2023
/haber/almanya-da-son-yillarin-en-buyuk-grevi-ulasim-felc-oldu-276382
Sayfa Başına Git