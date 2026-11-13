Almanya: 3,7 milyon işçiyi ilgilendiren 24 saatlik grev kararı işletmelerde oylanıyor

Almanya sanayisindeki en büyük işçi sendikası IG Metall, metal ve elektrik sektöründe 24 saatlik uyarı grevlerine geçmek üzere işyeri oylamalarına hazırlanıyor. Sendika yönetiminin 12 Kasım'da aldığı karara göre, grev için seçilen işyerlerinde tam gün iş bırakma için üyelerin çoğunluğunun onayı aranacak.

Üçüncü tur toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından alınan karar, 2018'den bu yana 24 saatlik uyarı grevlerini ilk kez emek gündemine taşıdı. IG Metall, 2 Kasım'dan bu yana düzenlenen kısa süreli uyarı grevlerine toplam 464 bin işçinin katıldığını açıkladı.

Bremen'de üyelerin oylamayı salıya kadar tamamlaması bekleniyor. Hangi işletmelerin hangi tarihte greve çıkacağı henüz açıklanmadı.

Yüzde 5'e karşı yüzde 1,3

Yaklaşık 3,7 milyon çalışanı ilgilendiren görüşmelerde IG Metall yüzde 5 ücret artışı, iş güvencesi ve yatırımların korunmasına ilişkin bağlayıcı taahhütler istiyor.

İşverenlerin teklifiyse, şirketlerin ekonomik durumuna bağlı tek seferlik ödeme ve temmuz 2028'de yürürlüğe girecek yüzde 1,3'lük kalıcı ücret artışını içeriyor. Sendika, 26 aylık sözleşme dönemi için önerilen artışın çalışanların satın alma gücünü korumayacağını belirtiyor.

IG Metall'in toplu sözleşmelerden sorumlu yöneticisi Nadine Boguslawski, 12 Kasım açıklamasında şöyle dedi:

“Masaya iş güvencesi ve gelir güvencesi için ileriye dönük çözümler içeren dengeli bir toplu sözleşme paketi koyduk. Güçlü uyarı grevlerine rağmen işverenler işçilere tek bir adım atmadı.”

Uyuşmazlık işyerlerinde yetki paylaşımını da kapsıyor

IG Metall, yatırımları desteklemek amacıyla bazı toplu sözleşme hükümlerinde geçici esnekliğe olur verme eğiliminde, ancak iş ve eğitim yerlerinin korunmasına ilişkin denetlenebilir şirket taahhütleri istiyor.

Sendikaya göre işverenler ise ücret, çalışma süresi ve ikramiyeler gibi konularda kararların büyük ölçüde işletme düzeyinde alınmasını istiyor. IG Metall ise, sektörel ölçekte geçerli toplu sözleşme standartlarını zayıflatacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyor.

Sendika Başkanı Christiane Benner anlaşmazlığın kapsamını şöyle vurguladı:

“Artık mesele yalnızca ücretler ve işler değil; toplu sözleşme standartlarının, birlikte karar alma haklarının ve güvenilir kuralların gelecekte de geçerli olup olmayacağı.”

İşverenler grev kararına karşı

İşveren örgütü Gesamtmetall'in Başkanı Udo Dinglreiter, 24 saatlik grevleri “tamamen gereksiz ve zararlı” olarak niteledi. Sanayinin maliyet baskısı altında olduğunu belirterek anlaşmanın müzakereyle sağlanmasını istedi.

Gesamtmetall'e göre metal ve elektrik sektöründe 2019'dan beri 350 bin istihdam kaybı gerçekleşti. IG Metall ise şirketlerin durumunun aynı olmadığını, bazı üretim alanlarında siparişlerin güçlü kaldığını belirtiyor.

Grevlerin kapsamı oylamalardan sonra netleşecek

IG Metall 24 saatlik uyarı grevlerini ilk kez 2018'de uyguladı. Bu yöntem, kısa süreli iş bırakmalardan daha uzun süre üretimi durdurarak işverenler üzerinde baskı kurmayı amaçlıyor. Katılacak işletmelerde sendika üyelerinin çoğunluğunun onayı gerekiyor; grevcilere sendika ödenek sağlayacak.

(AEK)