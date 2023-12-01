Almanya | 2019'dan bu yana Türkiye'den düzensiz göç üç kat arttı

2019 ve 2022 arasında Almanya'ya yasadışı yollardan girmeye çalışırken yakalanan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sayısı üç kattan fazla arttı.

Almanya Federal polis verilerine göre Ocak-Eylül 2023 arasında toplam 12 bin 321 Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı yasa dışı yollardan Almanya'ya girerken yakalandı.

Sınırda yakalanan her 5 kişiden biri kadın, dördü erkek ve yarısı 18-32 yaş aralığında.

2022'de sınırda yakalanan Türkiyeli

düzensiz göçmen sayısı 9 bini geçti

SchengenVisaInfo.com'un haberine göre, TC yurttaşlarının geçerli oturum veya seyahat belgeleri olmaksızın Almanya'ya girerken yakalandıkları vaka sayısı 2019'da 2 bin 77 iken 2022'de 9 bin 94'e yükselmişti. Bu yüzde 338'lik bir artışa işaret ediyor.

2019 ve 2023 arasında 10 kat artış

Yerel medya ayrıca, polisin Ocak-Eylül 2023 arasında Almanya'ya yasadışı yollardan giriş yapan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının sayısının 12.321'e ulaştığını açıkladığını yazıyor. Bu sayının yıl sonuna kadar 20.000'e ulaşması bekleniyor. Bu da 2019 sayılarına kıyasla 10 kat artış demek.

Veriler ayrıca 2023'te Türkiye'den Almanya'ya gelenler arasında 14 yaş altı çocuk oranının yaklaşık yüzde 25'e ulaştığını gösteriyor. 2022'de Türkiyeli sığınmacılar arasında bu oran yüzde 5 ile yüzde 9 arasında değişiyordu.

Türkiyeliler Suriyeliler'in arkasından ikinci sıraya çıktı

Bir önceki yıla oranla yüzde 200 artan Türkiyeli sığınmacılar, Almanya'ya iltica talebinde bulunanlar arasında Suriyeliler'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

SchengenVisaInfo.com'a demeç veren, Almanya'da mülteci odaklı bir sivil toplum kuruluşunun avukatı Dündar Kelloğlu, göç modellerindeki değişime dikkat çekiyor.

Aileler çoluk çocuk yollara düşüyor

Kelloğlu, geleneksel olarak Türkiyeli erkeklerinin uygun belgeleri olmadan göç ettiklerini ve ailelerini daha sonra yanlarına aldıklarını ancak verilerin son dönemdeki risklere karşın, küçük çocuklar da dahil aileleriyle birlikte göç yoluna çıkanların sayısının sayısının arttığını gösterdiğini belirtiyor.

Uzmanlar, Türkiye'den Almanya'ya düzensiz göçün devam edeceğini öngörüyor. Göç araştırmacısı Murat Erdoğan, güvenlik kaygıları ve Avrupa'ya yasal giriş vize almadaki zorluklarını itici faktörler olarak gösteriyor. Sonuç olarak, düzensiz göç yoluna çıkan kişilerin kaçakçılara kişi başına 6 bin ile 10 bin Avro arasında ödeme yaptığı bildiriliyor.

Karayolundan geçişler Balkan ülkeleri üzerinden

Türkiye yurttaşlarının Sırbistan'a vizesiz seyahat edebilmeleri sayesinde Balkan ülkeleri, Almanya'ya yönelik düzensiz göçte önemli bir rol oynuyor. Bazı mülteciler, Balkan ülkeleri üzerinden Almanya'ya kara yoluyla girmek için kaçakçılardan yararlandıklarını ifade etttiler. Ayrıca, Polonya'daki şüpheli iş sözleşmeleri yoluyla vize alan kişiler de bu ülkeden Almanya'ya gitmeye ve orada kalmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz yıl Almanya 91 bin 986 düzensiz göçmeni yasadışı giriş teşebbüsü sırasında gözaltına almışken 2023'ün ilk dokuz ayında bu sayı 89 bin 819 olmuştu.

SchengenVisaInfo.com, "Türkiye'de 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında, hükümetin muhaliflere yönelik baskıları nedeniyle binlerce kişi[nin] iltica amacıyla ülkeden kaçtı[ğını]" not ediyor.



(AEK)