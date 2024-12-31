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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 10:41
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 10:45
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Alkol üretimi ve ticaretinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi

Hizmet bedellerinde de değişiklik yapılarak yeni rakamlar açıklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, bir bar tezgahında çeşitli içki şişeleri sıralanmış şekilde görülüyor. Şişeler farklı boyutlarda, renklerde ve etiketlere sahip. Arka plan bulanıklaştırılmış, bu da odak noktasını ön plandaki şişelere yönlendiriyor. Görselde ışık yansımaları ve bokeh efekti, atmosferi sıcak ve loş bir ortam hissi yaratıyor. Bu tür bir görüntü, genellikle bar veya restoran ortamlarını yansıtır ve alkol tüketimiyle ilişkilendirilebilir.
Görsel: Canva

Etil alkol ve metanolün üretimi ile ticaretine ilişkin yeni düzenlemeler, Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. T

arım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile sektöre yönelik önemli değişiklikler getirildi.

Yapılan düzenleme ile 2025 yılına ilişkin izin belgeleri ve hizmet bedelleri yeniden belirlendi. Yeni tarifeye göre:

  • Tesis Kurma Uygunluk Belgesi Bedeli: Her bin litre proje kapasitesi için 386,79 TL.
  • Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi Bedeli: 322.247 TL.
  • Dağıtım Uygunluk Belgesi Bedeli: 322.247 TL.
  • Dağıtım Uygunluk Belgesi Yenileme Bedeli: 38.635 TL.

Hizmet bedellerinde de değişiklik yapılarak yeni rakamlar açıklandı:

  • 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar: Her bin litre başına 792,53 TL.
  • 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller: Her bin litre başına 322,33 TL.
  • Yakıt Biyoetanolü: Her bin litre başına 135,16 TL.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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