Aliyev ile Paşinyan Almanya’da görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un ev sahipliğinde bir araya geldi.

60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2024) kapsamında yapılan görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri, ilişkilerin normalleştirilmesi ve sınırların belirlenmesi gibi konular müzakere edildi.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, “iki ülke arasında COP29 sırasında kaydedilen karşılıklı uzlaşma ve ilerlemenin olumlu değerlendirildiğini” kaydetti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da “Barış anlaşmasına ilişkin çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı” diye açıklama yaptı.

Scholz ise üçlü toplantıya dair “Almanya ve Avrupa, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini ellerinden geldiğince desteklemeye hazırdır. Bunu her iki ülkeyle yaptığım görüşmelerde de doğruladım. Her iki tarafın da açık sorunları yeni şiddet olayları olmadan çözme konusunda anlaşmaya varması iyi bir şey” dedi.

(HA)