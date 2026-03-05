ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 05.03.2026 16:15
 SG: Son Güncelleme: 05.03.2026 16:32
Okuma:  1 dakika

Aliyev, İHA saldırısıyla ilgili Tahran yönetiminden açıklama talep etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Aliyev, İHA saldırısıyla ilgili Tahran yönetiminden açıklama talep etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv)

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İHA’nın düşürülmesinin ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, “Cevap hakkımız saklıdır,” açıklaması yaptı.

İHA’lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki uluslararası havalimanına, bir diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşerken saldırılarda iki sivil yaralandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya İHA’larla ilgili misilleme talimatı verildiğini duyurdu.

Saldırıdan sonra Nahçıvan Havalimanı, (Fotoğraf: Azertac)

“Pişman olacaklar”

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre Aliyev, saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek Tahran yönetiminden özür ve açıklama talep etti:

“Biz, Azerbaycan’a karşı gerçekleştirilmiş bu terör eylemini, bu saldırganlığı kabullenmeyeceğiz. Misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için Silahlı Kuvvetlerimize talimat verildi. Nasıl ki Ermenistan işgaline son vermişsek, her türlü kötü güce karşı kendi gücümüzü göstermeye hazırız ve İran’da da bunu unutmasınlar.

“Bunu takdir etmemek, bunu küçümsemek, kendilerini alçak ve nankör gibi göstermek kimseye şeref getirmez. Bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacaklar. Bizim gücümüzü sınamasınlar. Bizim gücümüzü sınamak isteyenlerin başı ‘Demir Yumruk’ aracılığıyla kırıldı. Bugünkü olay da aynı sonucu doğuracaktır. Bu nedenle bu meseleyle ilgili eylem planı hazırlanmalıdır. Bütün talimatlar verildi. İran’ın Bakü Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı, protesto notası verildi. Diğer diplomatik adımlar da atılacaktır. Sınırla ilgili gerekli talimatlar verilmiştir.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları Azerbaycan İran
