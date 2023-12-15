ALİKEV Genç Sanatçı Fonu sergisi 22 Aralık'ta açılıyor

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), genç sanatçılara destek olmak üzere hayata geçirdiği Genç Sanatçı Fonu (GSF), 2023 yılında “tanıklık” temasıyla dördüncü dönemini tamamlıyor.

Fon kapsamında düzenlenen sergi, 22 Aralık 2023 – 20 Ocak 2024 tarihleri arasında Karşı Sanat Çalışmaları'nda görülebilir.

12 genç sanatçının belgesel, resim, kukla, müzik, performans gibi pek çok farklı disiplinde çalışmasının yer aldığı serginin küratörleri ise Deniz Zeybek ve Sena Tural.

Bu yılki tema özelinde açıklama yapan program yürütücüsü Şeyma Keskin şunları söyledi:

“6 Şubat sabahı itibarıyla yaşanan yıkımla dilin sınırlarının zorladığı, mevcut ifade biçimleriyle idrak ettiğimiz hakikati anlatmakta zorlandığımız bir dönemin daha içinde bulduk kendimizi. Hem depremden etkilendik hem de etkilenenlerle ve onlar için çalışmaya gayret eden bir haldeyiz. Yaşadıklarımızın ağırlığı görüş mesafemizi daraltsa da biraz uzaktan bakınca görüyoruz ki insanlık tarihi benzeri yıkımlara birçok kez maruz kalmıştır. Bu yıkımlardan toplumların nasıl çıktığı; hangi mitler, hikayelerin günümüze taşındığı ve hakikat adalet arayışı da insanlık görevi, mirası olarak birikerek yeni nesillere taşınmıştır. İhmaller sonucu felakete dönen doğa olayları, pandemi, ekonomik, siyasi krizlerde daima mevcut sorunları daha da derinleşen ve bir kez daha görünmez kılınan gençlik kesimlerinin tanıklığını önemsiyoruz.



"Yıkımlar kadar mücadeleyi ve kazanımları da konuşmayı geleceğin inşası için gerekli görüyoruz. Unutmamak, hatırlamak, adalet ve hakikati açığa çıkarmak için birbirimizle konuşmaya, birlikte üretmeye ihtiyacımız olduğuna inanarak bu yıl GSF'de ‘tanıklık' teması etrafında buluşuyoruz. Bu sergiyle geçmişten bugüne tanığın suskunluğunu bozacak bir vesile ve sözü elinden alınanlara güvenli ifade alanı açabileceğimizi umuyoruz. Sizleri de tanıklıkların sesini duymaya davet ediyoruz.”



Sergide yer alan sanatçılar ve eserleri:

Alihan Erdoğan & Ezgi Ceylan: Duvarlar Bile Biliyor: İmroz Şarkıları, Müzik

Anet Sandra Açıkgöz: Füg, Videoart

Dilan Mine Uğurlu: Fırtına Habercisi, Kukla

Ebru Aksoy: İki Dudak Arasında, Belge film

Ecre Begüm Bayrak: Yağmurlar Yağdığı Zaman, Sinema

Gamze Çiçek: Tohumları Saklayanlar, Kolaj

Hazal Beril Çam: Sinek Gibi, Sinema

Mavi Melike Çatkın: Çatlakların Sesi, Enstalasyon

Özlem Köse: Sızıntı, Enstalasyon

Seyhan Yegin: Dejavu, Dijital Sanat

Suhan Lalettayin & Hakan Öktem: ŞİİR YAZ!, Video Şiir

Yazı Ece Köz & Nur Bardakçı: Oradaydım, Performans / Video Enstalasyon (AÖ)

