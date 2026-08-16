Alihan Kuriş ve Başaran Aksu üç gün aynı hücrede kaldı: 'Artık ben de solcuyum' demiş

Bağımsız Maden-İş Sendikasının, Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Elazığ Eti Gümüş ve Doruk Madencilikte çalışan işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemde gözaltına alınan Başaran Aksu, cumartesi sabahı 3 günlük gözaltının ardından serbest bırakıldı.

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı

"Üç gün aynı yerde kaldık”

Başaran Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymancılara yönelik soruşturma kapsamında 13 Ağustos Perşembe günü gözaltına alınan cemaatin lideri Alihan Kuriş ile 3 gün boyunca aynı hücrede kaldığını açıkladı. Aksu, Kuriş'in AKP ile birlikte hareket etmedikleri için operasyonu yaşadıklarını söylediğini ve "Artık ben de solcuyum" dediğini aktardı.

Aksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuriş'in söylediklerine de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Alihan Kuriş ile üç gün aynı yerde kaldık. Hücrede Gökay Başkan ile attığımız sloganlar sonrası tanıştık. Sünniliğin rejimler ve ulema düzeyinde Amerika ve İsrail çizgisinde olması tezimize önce karşı çıksa da kabul etti. AKP ile davranmadıkları için operasyonu yaşıyoruz dedi.”

"Müritleri ona peygamber gibi davranıyor”

Kuriş'in kendisiyle yaptığı konuşmayı ve gözlemlerini aktaran Aksu, "'Çıkarsam sizlerle tartışmak, konuşmak istiyorum, artık ben de solcuyum' deyince 'Biz solcu değiliz, işçi sınıfı devrimcileriyiz' dedik. Bizi bildiğini, saygı duyduğunu ifade etti. Müritleri ona hücrede bile bir peygamber gibi davranıyor, tasfiyesi kaçınılmaz. Ve farkındalar durumun" dedi.

Tutuklandı Ankara Başsavcılığının Süleymancılara yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" iddiasıyla başlattığı soruşturmada 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, cemaatin lideri Alihan Kuriş dahil 38 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş ile ailesinin tapu kayıtları da incelemeye alınmıştı. Alihan Kuriş ve ailesi adına kayıtlı 191 taşınmaz belirlenmiş, bunların 138'inin Kuriş'in annesine ait olduğu tespit edilmişti. Ayrıca "kara para aklama" faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen aralarında Ayakkabı Dünyası'nın da yer aldığı 32 şirkete ve mal varlıklarına kayyım atanmıştı. Alihan Kuriş'in gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmesinin ardından çok sayıda Süleymancı, Başkent Millet Bahçesi'nde toplanarak dua etmişti. Adli işlemleri tamamlanan Alihan Kuriş, bu sabah tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FY)