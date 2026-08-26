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YT: Yayın Tarihi: 26.08.2026 08:48 26 Ağustos 2026 08:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.08.2026 08:54 26 Ağustos 2026 08:54
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Alihan Kuriş hakkında insan öldürme suçundan soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün “şüpheli” olduğunun tespit etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Alihan Kuriş hakkında insan öldürme suçundan soruşturma başlatıldı
*Alihan Kuriş
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli buldu. 

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Bu kapsamda otopsi video kaydı üzerinden hazırlanan 25 Ağustos 2026 tarihli Adli Tıp uzmanı bilirkişi raporunda ölümün “şüpheli” olduğunun tespit edilmesi üzerine, Alihan Kuriş ve diğer şüpheliler hakkında 'insan öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık şu açıklamayı yaptı:

"Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 07/09/2016 tarihindeki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan tahkikatta; Müteveffanın otopsisine ilişkin video kaydı üzerinden alınan 25/08/2026 tarihli ATK uzmanı prof. dr. bilirkişi raporundaki “şüpheli ölüm” tespiti karşısında; Şikayet edilen Alihan Kuriş vd şüpheliler hakkında ilk etapta “Adam Öldürme” suçundan; 17/10/2016 tarih ve 70898959-101.02-16/76937/4012 sayılı, Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin “beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm” raporu altında imzası bulunan doktorlar ile Cumhuriyet Başsavcılığımızın 24/02/2026, 01/06/2026, 14/07/2026 tarihli, otopsi video kaydının gönderilmesi yönündeki talep yazılarına, özü itibariyle “böyle bir kayıt yoktur” şeklinde cevap veren, ancak 18/08/2026 tarihinde kayıt vardır diyerek, gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında ilk etapta “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan soruşturmaya devam edilmektedir.

Fethi kabir işlemi neticesi; Adli Tıp Kurumu ile yapılan yazışma neticesi; ölüm olayına ilk el koyan Riva Polis Merkezi ile yapılan yazışma neticesi; HTS kayıtları; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan yazışma neticesi; Sulh Hukuk Mahkemesindeki tereke dosyasına yazılan müzekkere cevabı; devam eden beyan işlemleri ile toplanacak diğer delillere göre soruşturma işlemleri hassasiyetle ve genişletilerek yürütülecektir."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
süleymancılar Süleymancılar cemaati Alihan Kuriş Arif Ahmet Denizolgun
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