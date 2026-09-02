TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 02.09.2026 14:26 2 Îlon 2026 14:26
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 02.09.2026 14:34 2 Îlon 2026 14:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest hat desteserkirin

Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest ê ku piştî maça Amedspor û Trabzonsporê di otobusê de heqaret li Kurdan kiribû, hat desteserkirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Alîgirê Trabzonsporê yê nijadperest hat desteserkirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Di 31ê Tebaxê de Amedsporê di hefteya sêyemîn a Lîga Super de mazûvaniya Trabzonsporê kir û 2-1 bi ser ket.

Piştî maçê alîgirên Trabzonsporê bi otobusan ber bi bajarê xwe ve bi rê ketin. Kesekî di nav otobusê de heqaretê li Kurdan dike û li dijî Kurdan gotinên nijadperest bikar tîne.

nijadperestî di axaftina xwe ya di nav otobusê de weha gotibû:

"Kurdê herî baş ew e ku bimire û bikeve gorê. Li hev kom dibin û bi Kurdî diaxivin, divê hûn nedin axaftin. Hûn dê rehmê li wan nekin, hûn dê bi pehînan li wan bixin."

Belavbûna van dîmenan a li ser medyaya civakî di demeke kurt de bû sedema bertekên mezin.

Komeleya Hiqûqnasan a Amedsporê ji ber van gotinên qirêj û nijadperest ên li dijî Kurdan giliyê wî alîgirê Trabzonsporê kir.

Piştî bertekên tund ên li ser medyaya civakî, ew provokatorê nijadperest hat desteserkirin.

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Êrişên Nijadperest Nijadperestî Amedspor trabzonspor
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê