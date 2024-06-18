Alican Uludağ’ın "MASAK'ın IŞİD raporu" haberine iki yıl sonra takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında "Devlet sırlarını ele geçirme ve açıklama" iddiasıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Uludağ hakkında IŞİD'in Türkiye üzerinden para transferi yaptığına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu haberleştirdiği için iki sene önce soruşturma başlatılmıştı.

Dosya kapsamında ifadesi alınan Uludağ, “Söz konusu MASAK raporunu Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kamuoyunda ‘Gar Katlimaı Davası’ olarak bilinen dosyasından temin edip haber yaptım. Raporu da mahkemenin taraflarından olan bir kişiden alıp inceleyerek haberleştirdim. Gerek mahkeme tutanaklarında gerekse savcılık tarafından mahkemeye gönderilen müzekkere içeriğinde evrakların gizli ya da devlet sırrı niteliğinde olduğuna ve açıklanmamasına ilişkin bir ibare bulunmamaktadır. Ayrıca haberin içeriğinde geçen bilgiler üzerime anlı suç bağlamında devlet sırrı niteliğindeki bilgiler değildir. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Gazetecilik mesleğimle bağlantılı olarak söz konusu haberi yaptım" dedi.

Savcılık Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden söz konusu tutanakları istedi. Tutanakları inceleyen savcılık, söz konusu MASAK raporunun haber tarihinden önce Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasına girdiğini tespit etti.

Rapor içerisindeki bilgilerin ‘Devletin Güvenliğine ilişkin Gizli Belgeleri Temin Etme’ ve ‘Devletin Güvenliğine ve Siyasal Yararlarına ilişkin Gizli Kalması Gereken Bilgileri Açıklama’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirdi.

Uludağ hakkında kamu davası açmayı gerektirir yeterli delil elde edilemediğinden de ‘soruşturmaya yer yok’ kararı verdi.

400 bin dolarlık patlayıcının para kaynağını yazmıştı

Alican Uludağ, erişim engeli getirilen "MASAK'ın IŞİD raporu: Türkiye üzerinden para transferi yapıldı" haberinde, IŞİD'in Lübnan'dan aldığı patlayıcı maddenin parasının (400 bin dolar) Türkiye üzerinden gönderdiğini yazmıştı.

(HA)