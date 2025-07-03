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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2025 17:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2025 17:28
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Aliağa Limanı’nda sökümü yapılan gemide yangın çıktı

Libya’da uzun yıllar kimyasal atık depolamak için kullanılan ‘Sloug’ isimli gemi, çevrecilerin tepkisi üzerine Mısır’a kabul edilmemiş, ardından Şubat 2023’te Türkiye’ye getirilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Aliağa Limanı’nda sökümü yapılan gemide yangın çıktı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir’de Aliağa Limanı’nda sökümü yapılan tanker gemisinde çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, limanın geri dönüşüm bölgesinde bulunan ‘Sloug’ isimli gemide söküm çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Aliağa Belediyesi itfaiye araçları ve 6 yangın söndürme römorkörü sevk edildi.

Römorkörler de denizden gemiye su ve köpük püskürtüyor.

Şubat 2023’ten bu yana Aliağa’da

Sözcü’den Latif Sansür’ün 18 Temmuz 2023 tarihli haberine göre, ‘Sloug’ isimli gemi, Libya’da uzun yıllar boyunca kimyasal atık depolamak için kullanıldıktan sonra ilk olarak Mısır’a götürüldü. Ancak oradaki çevrecilerin tepkisi üzerine, Şubat 2023’te Türkiye’ye getirildi.

Uluslararası denizcilik hizmeti veren Türkiyeli bir firma, 2021 yılı Aralık ayında Libya açıklarına sürüklenen gemiyi yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar karşılığında istenilen bölgeye çekti.

Firmanın yetkilileri, verilen hizmetin bedelini tahsil etmeye çalışırken, uydu kayıtlarına göre Libya’da bulunan geminin, iddiaya göre sahte belgelerle içindeki kimyasal madde boşaltılmak üzere Mısır’a götürüldüğünü öğrendi.

Ancak Mısır’daki çevrecilerin tepkisi üzerine gemi bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Geminin Türkiye’de olduğunu öğrenen alacaklı firma yetkilileri, alacaklarını tahsil edebilmek için İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, gemiyle ilgili olarak Aliağa Bölge Liman Başkanlığı’ndan bilgi istedi.

Liman Başkanlığı tarafından mahkemeye gönderilen yazıda, geminin kendi sorumluluk sahalarına geldiği ve 23 Şubat 2023 tarihinde Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’ne yanaşma izni verildiği, halen de baştan karaya oturtulmuş durumda bulunduğu bildirildi.

Yazıda, belgelere göre geminin 16 Şubat 2023’te Şimşekler Gıda Gemi Söküm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından satın alındığı bilgisine yer verildi. Alacaklı firmanın, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ve konuyu ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ilettiği belirtildi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
aliağa limanı gemi sökümü izmir
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