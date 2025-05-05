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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 16:55
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 16:55
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Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde 15 bin ton tehlikeli atık tespit edildi

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden atıklarla ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde 15 bin ton tehlikeli atık tespit edildi
Fotoğraf: Aliağa Belediyesi

İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm bölgesinde, belediye ekiplerinin yaptığı denetimlerde yaklaşık 15 bin ton tehlikeli atığın doğrudan çevreye bırakıldığı tespit edildi. 

Aliağa Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, alanda, bazı atıkların üzerinin toprakla örtülerek gizlenmeye çalışıldığı belirlendi. 

Aliağa Belediyesi’nin konuya dair açıklaması şöyle:

28 Şubat 2025 tarihinde Aliağa Belediyesi'nin %100 iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) şirketi tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde Belediyemiz tarafından imar kanununa, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler hızla alınmaktadır. 

Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Zabıtası tarafından bölgede yapılan ilk incelemelerde tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15.000 ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. 

Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır.

(TY) 

Haber Yeri
İstanbul
aliağa Aliağa Belediyesi tehlikeli atık halk sağlığı
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