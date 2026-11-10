Aliağa'da 17 işçinin öldüğü patlama: Bakanlık ilk bulguları açıkladı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da meydana gelen ve 17 işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin ilk inceleme sonuçları açıklandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamanın bakım çalışmaları sırasında düşen bir malzemenin doğal gaz ve oksijen borularını koparması sonucu meydana geldiğini söyledi.

Patlamada 15 işçi yaralanırken, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

“Bakım sırasında borular koptu”

Patlamanın ardından fabrikaya giden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu incelemelerde bulundu.

Işıkhan, olayın nedenine ilişkin ilk tespitleri paylaşarak bakım çalışmaları sırasında malzeme düşmesi sonucu doğal gaz ve oksijen borularının koptuğunu belirtti.

Bakanlık tarafından iki iş başmüfettişinin görevlendirildiğini açıklayan Işıkhan, işletmede daha önce gerçekleştirilen denetimlerde ciddi bir sorun tespit edilmediğini savundu.

İncelemelerin devam ettiğini belirten Işıkhan, ihmali veya kusuru bulunan kişiler hakkında adli işlem yapılacağını söyledi.

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"Patlama rutin bakım sırasında oldu"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, patlamanın fabrikadaki elektrik ark ocağında iki haftada bir gerçekleştirilen rutin bakım sırasında meydana geldiğini açıkladı.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, bakım sırasında vincin çökmesinin ardından patlama yaşandı.

Fabrikada yaklaşık 1800 kişinin çalıştığını belirten Bayraktar, olayın nedenlerinin hem idari hem de adli yönden araştırıldığını söyledi.

Altı kişi hakkında gözaltı kararı

Patlamanın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında dört savcının görevlendirildiğini açıkladı.

Enerji Bakanı Bayraktar ise altı kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğunu ve soruşturmanın genişleyebileceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme başlattı.

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Ne olmuştu? İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026'da, elektrik ark ocağında yürütülen bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 14 işçi olay yerinde, üç işçi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 15 işçinin yaralandığını, bunlardan ikisinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma için dört savcı görevlendirilirken, altı kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenliği yönünden inceleme başlattı. İlk açıklamalarda, bakım sırasında düşen bir malzemenin doğal gaz ve oksijen borularını kopardığı belirtildi. Patlamada olası ihmal ve sorumlulukların belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü açıklandı.

(FY)