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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 16:55
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 17:21
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Ali Yerlikaya’ya göre bianet muhabirlerine polis şiddeti yasalmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Newroz'unda Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç'in polisten şiddet görmesiyle ilgili "Gazetecilere orantılı güç kullanarak müdahalede bulunulmuştur" dedi. Yılmaz, Yerlikaya'ya "Maruz kaldığım işkence insan haklarına aykırı" diyerek tepki gösterdi.

Hikmet Adal

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Hikmet Adal

Hikmet Adal

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Görseli Büyüt
Ali Yerlikaya’ya göre bianet muhabirlerine polis şiddeti yasalmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan’ın bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç’in 18 Mart’taki İstanbul Newroz’unda polisten şiddet görmesi, editör Aren Yıldırım’ın da gözaltına alınmaya çalışılmasıyla ilgili soru önergesine altı ay sonra yanıt verdi.

Yerlikaya önergeye Doğan’ın sorularından bağımsız cevaplar kurdu. Doğan’ın son beş yılda kaç gazetecinin polis şiddetine uğradığı ve toplumsal olaylarda gözaltına alındığına dair sorularını yanıtsız bıraktı.

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Yasalar çerçevesinde gerçekleştirilen hiçbir toplantı ve gösteri yürüyüşüne kolluk kuvvetlerince müdahalede edilmediğini iddia etti: Yerlikaya cevabında şunları kaydetti:

Kanunsuz eylemlerde kamu düzeninin tesis edilmesi açısından gösteriyi düzenleyen grupların dağılmasını sağlamak amacı ile orantılı güç kullanım ilkeleri çerçevesinde gerekli müdahalelerde bulunulmaktadır.

Son önergesinde bahsi geçen miting öncesinde, esnasında ve sonrasında mitinge katılım gösterenler ve miting alanı çevresindeki vatandaşların can güvenliğini korumak ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için gerekli tüm emniyet tedbirleri kanunlar çerçevesinde alınmış olup, suç oluşturabilecek materyallerin tespiti amacıyla meslek grubu gözetilmeksizin tüm vatandaşlara arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca savcılık talimatına istinaden ‘Suçu ve suçluyu övme’ suçundan miting sonrasında yakalama işlemi gerçekleştirilmiştir. Miting öncesi, esnasında ve sonrasında İletişim Başkanlığı onaylı resmi basın formasyon kartlarına sahip olan gazeteciler çekimlerini gerçekleştirmiş olup işlemler kanunlar çerçevesinde yapılmıştır.

Yenikapı'daki Newroz kutlamaları İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle yapılmıştı. Kutlamalara 300 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyordu.

"Bakan, esas işkenceye maruz kalmamla ilgili sorulara yanıt vermeli"

Polisten şiddet gören Tuğçe Yılmaz, Bakan Yerlikaya’ya cevap verdi. İletişim Başkanlığı’nın verdiği basın kartına sahip olmamasının gazeteci olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Kartın iktidara yakın medya kuruluşlarında çalışan gazetecilere verildiğini, iktidarı eleştiren gazetecilerin ise cezalandırıldığını anlattı. Eksik cevaplar nedeniyle Yerlikaya’yı eleştirdi:

Eğer Ali Yerlikaya gazeteci olmadığımı iddia ediyorsa, bu duruma mesleki açıdan yanıt vermem gerekiyor. Gazeteci kimliğim, çalıştığım kurumlar, yayımladığım haberler ve katıldığım basın toplantıları gibi belgelerle kanıtlanabilir.

İletişim Başkanlığı onaylı basın kartı sahibi olmasam bile -ki iktidara yakın medyada çalışmıyorsanız bu günümüzde hayli zor- Türkiye'de bağımsız gazetecilik yapan birçok meslektaşım gibi bu, gazeteci olmadığım anlamına gelmez. Gazetecilik, bilgi edinme ve toplumu bilgilendirme görevine dayanan bir meslektir. Bu görev, devletin tanıdığı belgelerle sınırlandırılamaz.

Bakan, esas Ayşegül Doğan’ın soru önergesinde yer alan işkenceye maruz kalmamla ilgili sorulara yanıt vermelidir. Zira, Yerlikaya’nın da belirttiği üzere ‘meslek grubu gözetilmeksizin’ işkence istisnası olmayan, insanlığa karşı bir suçtur ve mutlak olarak yasaktır. Bakanlığa bağlı kolluk tarafından maruz kaldığım işkence, hem insan haklarına hem de Türkiye’nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırıdır.

Devletin baskısı ne olursa olsun, gazetecilik suç değildir ve bu mesleği ifa eden kişiler; baskı, işkence veya tehditlerle susturulamaz. İşkenceye uğradığımı belgeleyerek, hem yasal süreçleri yürüterek hem de mesleki dayanışmayı sağlayarak mücadele etmeye devam edeceğim.

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Ne olmuştu?

17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanındaki Newroz kutlamalarını takip eden bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz ve Ali Dinç polisten şiddet görmüş, editör Aren Yıldırım da gözaltına alınmaya çalışılmıştı.

Yılmaz, alan boşaltılırken polisin gözaltı yapmaya çalıştığı kitleyi kayda alıyordu. Yere yatırılan, boğazına bastırılarak darp edilen Yılmaz, olayın ardından gözaltına alınmadan serbest bırakılmıştı. Darp rapor alan Yılmaz polislerden şikayetçi de olmuştu.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tuğçe yılmaz Ali Yerlikaya gazeteciye polis saldırısı gazeteciye polis şiddeti
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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