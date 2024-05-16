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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 17:00
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 17:03
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Ali Ürküt kimdir?

Kobani davasında 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Ali Ürküt, DEM Parti kontenjanından RTÜK üyesi seçilmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ali Ürküt kimdir?

Ali Ürküt, 1959 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Ürküt, Dicle Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesinde 17 yıllık görev yaptı. 

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Genel Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Çeşitli siyasi partilerde üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Evli ve dört çocuk babası olan Ali Ürküt, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 11.07.2019 tarih ve 101'inci Birleşiminde Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçildi.

(Mİ)

Ali Ürküt RTÜK dem parti
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