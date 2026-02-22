Ali Tutal kimdir?

1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Ali Tutal, siyasal işletme bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldı ve 1970’li yılların ortasında kariyeri yön değiştirdi.

Sinemaya giriş yılları ve ilk deneyim

1975-1976 yıllarında sinema sektörüne giriş yapan Tutal, kamera karşısına ilk kez senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Temel Gürsu’nun oturduğu 1975 yapımı İzin filmiyle geçti. Dram türündeki yapımda Halil Ergün ve Azra Balkan ile birlikte rol alan genç oyuncu, böylece sinema dünyasına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Aradan geçen yıllarda Tutal, yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, set arkasındaki katkılarıyla da adından söz ettirdi. Dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi teknik görevler üstlenen sanatçı, projelere hem sahne önünde hem de sahne arkasında emek verdi.

Beyaz perdeden işin mutfağına

1986 yapımı, başrolünde Kadir İnanır’ın yer aldığı Umut Sokağı filminde de rol alan Tutal, kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Özellikle Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Bereketli Topraklar Üstünde, Katırcılar ve Hükümet Kadın gibi yapımlardaki performanslarıyla dikkat çekti.

Sanat yaşamı boyunca hem oyunculuğu hem de teknik katkılarıyla sektörde yer edinen Tutal, Türkiye'de sinema ve televizyon dünyasının deneyimli ve üretken isimlerinden biri olarak anılıyor.

(NÖ)