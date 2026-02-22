ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KİM
YT: Yayın Tarihi: 22.02.2026 17:43 22 Şubat 2026 17:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.02.2026 18:02 22 Şubat 2026 18:02
Okuma Okuma:  1 dakika

Ali Tutal kimdir?

Senaryosunu Yılmaz Güney'in kaleme aldığı "İzin" filmiyle kamera karşısına geçen oyuncu Ali Tutal, 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde izleyici ile buluştu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Ali Tutal kimdir?

1950 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelen Ali Tutal, siyasal işletme bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atıldı ve 1970’li yılların ortasında kariyeri yön değiştirdi.

Sinemaya giriş yılları ve ilk deneyim

1975-1976 yıllarında sinema sektörüne giriş yapan Tutal, kamera karşısına ilk kez senaryosunu Yılmaz Güney’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Temel Gürsu’nun oturduğu 1975 yapımı İzin filmiyle geçti. Dram türündeki yapımda Halil Ergün ve Azra Balkan ile birlikte rol alan genç oyuncu, böylece sinema dünyasına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Aradan geçen yıllarda Tutal, yalnızca oyuncu kimliğiyle değil, set arkasındaki katkılarıyla da adından söz ettirdi. Dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi teknik görevler üstlenen sanatçı, projelere hem sahne önünde hem de sahne arkasında emek verdi.

Beyaz perdeden işin mutfağına

1986 yapımı, başrolünde Kadir İnanır’ın yer aldığı Umut Sokağı filminde de rol alan Tutal, kariyeri boyunca 50’den fazla sinema filmi ve 20’nin üzerinde televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Özellikle Güneşi Gördüm, Geniş Aile, Bereketli Topraklar Üstünde, Katırcılar ve Hükümet Kadın gibi yapımlardaki performanslarıyla dikkat çekti.

Sanat yaşamı boyunca hem oyunculuğu hem de teknik katkılarıyla sektörde yer edinen Tutal, Türkiye'de sinema ve televizyon dünyasının deneyimli ve üretken isimlerinden biri olarak anılıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ali Tutal DİYARBAKIR oyuncu Yılmaz Güney
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git