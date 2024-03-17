Ali Sirmen hayatını kaybetti

Ali Sirmen yaşamını yitirdi. Gazeteci-yazar kimliğinin yanı sıra hukukçu ve oyuncu da olan Sirmen 84 yaşındaydı.

Sirmen, bir süredir İstanbul'da bir hastanede tedavi görüyordu.

Sirmen'in cenaze programı henüz paylaşılmadı.

Ali Sirmen hakkında

10 Kasım 1939’da İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Paris Hukuk Fakültesinde yüksek lisans yaptı. Ancak eğitimini gördüğü mesleği yapmayarak gazeteciliğe başladı.

1966’da Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Sirmen, Yeni Ortam, Milliyet ve Cumhuriyet’te köşe yazarlığı yaptı.

12 Eylül Askeri Darbesi’nden sonra kurucuları arasında yer aldığı Barış Derneği davasında tutuklandı ve dört yıl hapis yattı. Hapisteyken yazılarını Samim Lütfi imzası ile kaleme aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2015'te Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü verdi.

İkinci Bahar isimli televizyon dizisinde Gaziantepli bir komiser ve Cumhuriyet adlı filmde Yunus Nadi Abalıoğlu rolünde oynadı, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Sirmen, son olarak Cumhuriyet’te yazıyordu. Aynı zamanda Cumhuriyet Vakfı Üyesiydi.

(HA)