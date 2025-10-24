ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 12:42
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 12:47
2 dk Okuma

Ali Rıza Binboğa, “Yarınlar Bizim” kitabını tanıttı

NotaBene Yayınları’ndan çıkan otobiyografik eser, Galata’daki Barnathan Otel’de düzenlenen bir lansmanla okurlara sunuldu.

Nil Nur Nuraydın

Nil Nur Nuraydın

Nil Nur Nuraydın

Nil Nur Nuraydın
Görsel: Beril Tuncay

Ali Rıza Binboğa, yarım asırlık sanat yolculuğunu anlattığı otobiyografik kitabı Yarınlar Bizim ile okurlarla buluştu. NotaBene Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, 22 Ekim’de Galata’daki Barnathan Otel’de düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı.

Lansmanda Binboğa’ya kitabın editörü Yalçın Bükrev eşlik etti. Etkinlikte kitabın yazım süreci, Binboğa’nın ilham kaynakları ve Türkiye müzik tarihine uzanan tanıklığı konuşuldu. Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen etkinlikte Binboğa, çocukluğundan müzik hayatına uzanan yolculuğunu anlattı.

Sanatçı konuşmasında, kitabı “Anadolu’nun ücra köşelerindeki çocuklara adadığını” vurgulayarak, parasız yatılı öğretmen okuluna giriş hikâyesinin Anadolu’daki pek çok çocuğun ortak deneyimini yansıttığını söyledi.

Binboğa, müzik yaşamının dönüm noktalarına da değindi. 1970’lerde yazdığı “Yarınlar Bizim” şarkısının, 12 Mart döneminde bir sınava alınmadığı gün bir piyanonun başında doğduğunu anlattı.

Eurovision Türkiye elemelerinde halk oylamasını kazanmasına rağmen TRT jürisi tarafından elenmesini ise “matematiksel bir cinayet” sözleriyle hatırlattı:

“Ben doğduğumdan beri TRT beni reddetti.”

Sanatçı ayrıca Türkiye’de müzisyenlerin telif hakları mücadelesine değinerek,

“Tarihe not düşmek zorundayız, çünkü emek ancak kayıt altına alındığında var olur,” dedi.

Elli yıllık bir yolculuğun özeti

Konuşmasının sonunda Binboğa, kitabın dört yıllık hazırlık sürecine ve bu sürecin kendisi için ne ifade ettiğine değindi:

“Bu kitabı yazmak yeniden yaşamak gibiydi. Dört yıl sürdü ama o dört yılın her günü elli yılın yükünü taşıyordu.”

Sanatçı, farklı şehirlerde düzenlenecek imza ve söyleşi etkinliklerinin de müjdesini verdi:

“Bu sadece bir başlangıç. Eğer siz de bu hikâyeyi sürdürmemi isterseniz, biz bu yolculuğa devam edeceğiz.”

 Yarınlar Bizim hakkında

Yazar: Ali Rıza Binboğa

Editör: Yalçın Bükrev

Yayınevi: NotaBene Yayınları

Tür: Otobiyografik roman

Sayfa sayısı: 304

Binboğa’nın öğretmenlikten mühendisliğe, müzisyenliğe uzanan çok yönlü yaşamını anlattığı Yarınlar Bizim; Köy Enstitüleri, 12 Mart dönemi, Eurovision süreci ve telif hakları mücadelesi gibi başlıklarla Türkiye’nin yakın kültürel tarihine tanıklık ediyor.

Not: Feministler, Ali Rıza Binboğa'yı eşine şiddet uyguladığı için proteso etti.

Ali Rıza Binboğa hakkında

1946 yılında Kayseri’nin Sarız ilçesinde doğan Ali Rıza Binboğa, öğretmen okulunu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi’nde mühendislik eğitimi aldı. Genç yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Binboğa, 1970’li yıllarda Yarınlar Bizim, Öğretmen Olmak ve Sevgi Üzerine gibi şarkılarıyla tanındı.

1975 Eurovision Türkiye elemelerinde seslendirdiği Yarınlar Bizim adlı eseriyle geniş kitlelere ulaştı.

Sanat yaşamı boyunca sahne performanslarının yanı sıra, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) çatısı altında müzisyenlerin telif hakları için uzun yıllar mücadele verdi.

Binboğa, üretiminde hem halk müziğinin hem çağdaş besteciliğin izlerini taşıyan şarkılarıyla Türkiye müzik tarihinde özgün bir yer edindi.

(EMK)

 

Ali Rıza Binboğa nota bene yayınları
Nil Nur Nuraydın
Nil Nur Nuraydın
tüm yazıları

Atölye BİA, 2025 yılı Temel Gazetecilik Atölyesi katılımcısı

