Ali Öz'ün fotoğrafları Fransa'da sergileniyor

Ali Öz'ün fotoğrafları, Fransa'daki 13. Rennes Métropole Fotoğraf Festivali kapsamında 31 Ekim'e kadar sergileniyor.

8 fotoğraf derneğinden oluşan bir kolektif tarafından organize edilen festival bu sene 22 fotoğrafçıyı ağırlıyor. Ali Öz, "Tarlabaşı ayıp şehir" projesinden fotoğraflarını BAM'da sergileyecek.





Festival; Londra, Paris, İstanbul, Rennes, New York, Küba, Kahire, Cezayir, Guangzhou gibi şehirlerin görüntüleri aracılığıyla şehir yaşam biçimlerini keşfetme fırsatı sunuyor. 22 serginin yanı sıra festivalde, sunumlar, tartışmalar, buluşmalar, konferanslar, fotoğraf teknikleri hakkında başlangıç atölyeleri de yer alıyor.

Ali Öz kimdir?

Ankara Siyasal Bilgiler Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü Mezunu.

Fotoğrafa 1979'da elindeki kısıtlı para ile edindiği bir makine ve bir agrandizör ile başladı.

Yurt içinde ve yurt dışında sergiler açtı ve dia gösterileri yaptı. Sırasıyla Nokta, Güneş, Milliyet, Cumhuriyet, Aktüel, Tempo ve NTV Mag dergisinde çalıştı. Halen serbest foto muhabirliği yapıyor. (AÖ)