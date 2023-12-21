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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 13:12
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 15:39
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DİYARBAKIR 10. KİTAP FUARI

Ali Oruç: Halkımızın yaşadıklarını anlatıyorum

“80’li yıllarda Kürtlerle ilgili bir kitap okumak istiyordum ama bulamıyordum. Bu acıyı uzun süre yaşadım. Halkımızın yaşadıklarını kitaplaştırmak içime dert oldu. Bu nedenle edebiyata yöneldim.”

Bedri Adanır
Bedri Adanır

Bedri Adanır
Görseli Büyüt
Ali Oruç: Halkımızın yaşadıklarını anlatıyorum
Fotoğraf: Bedri Adanır/bianet

Kürt yazar Ali Oruç, 16 romanıyla Diyarbakır 10. Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluştu.

Romanları farklı yayınevlerinden çıkan Oruç’un tüm kitapları J&J Yayınları’nda tekrar yayınlandı. Oruç, fuarın devam edeceği 24 Aralık'a kadar J&J standında okurlarıyla sohbet edip kitaplarını imzalayacak.

bianet’e konuşan Ali Oruç, 16 kitabının 13’ünü hapishanelerde, ranzada, dizlerinin üzerinde yazdığını söyledi. 23 yıl 6 ay 12 günlük ilk hapislik döneminde insan hikâyelerini topladığını belirten Oruç, şunları kaydetti:

“Amacım şuydu: Şehirde, sokakta, mahallede, dağda direnen insanların, acı çeken insanların, emek yaratan insanların bir kısmı zindanlara geliyor. Kendileriyle birlikte bu değerleri, bu emeği, yaşadıklarını zindana getiriyorlardı. Ben de bunların edebiyata geçirilmesi ve geleceğe taşınması açısından değerlendirmeye çalışıyordum.”

“Bu acıyı uzun süre yaşadım”

Oruç, 80’li yıllarda Kürtler hakkında bir kitap okumak istediğini ama bulamadığını belirterek, “Bu acıyı uzun süre yaşadım. Halkımızın yaşadıklarını kitaplaştırmak içime dert oldu. Bu nedenle edebiyata yöneldim” dedi.

J&J Yayınları Koordinatörü Azad Zal, Oruç’un romanlarının kapaklarında yer alan çoğu resmin ona ait olduğunu belirtti, ilerleyen zamanlarda kitapları için özel baskılar yapabileceklerini söyledi.

Ali Oruç kimdir?

1960 yılında Urfa’nın Hilvan ilçesinde doğdu. 1977 yılında siyaset ile tanıştı. Nisan 1984’te yakalanıp yargılanarak idam cezasına çarptırıldı. Mahkemede siyasi savunma yaptığı ve cezaevindeki uygulamalara karşı çıktığı için ayrı ayrı üç ceza daha aldı; ilerleyen yıllarda yasalarda yapılan değişiklerden dolayı cezası indirildi. 23 yıl 6 ay 12 gün hapis yattı, 2007 yılında tahliye edildi. Daha sonra kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi’nde (BDP) siyaset yaparken 2009’da KCK operasyonları kapsamında tekrar tutuklandı, 3 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere 17 Haziran 2018’de tahliye edildi.

Kitaplarından bazıları: Adalet, Güneşin Çocukları, Yüreği Çocuk Kokan, Cellada Mektup, Zafer, Botan’da Her Mevsim İsyandır 1-2, Dermansız Sevda: Dewreş ile Adule, Kara Vadi, Aşk ve Piç, Zerdüşt, İradenin Zaferi, Kobanê, Ben Yaşadım Sen Oku, Fırat Kan Akıyor, Bıçak Kanda Bilendi, Hawar, Allah’ın Fırat’taki Yüzü Berhim.

(BA)

diyarbakır kitap fuarı kürt edebiyatı ali oruç
Bedri Adanır
Bedri Adanır
[email protected] tüm yazıları
bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi...

bianet Diyarbakır muhabiri. Gazeteciliğe 1995 yılında Yeni Politika Gazetesi'nde dağıtımcı olarak başladı. Çeşitli gazete, dergi ve yayınevlerinde muhabir ve editör olarak çalıştı. Aram Yayınları'nın sahibi ve yayın koordinatörü olduğu 2008-2009 yıllarında hakkında açılan basın-yayın davaları nedeniyle toplamda dört yıl kadar hapiste kaldı. 2021 yılında Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü'nü bitirdi, iki yıl öğretmenlik yaptı. Kendini "Aslen gazeteci bir matematik öğretmeni" olarak tanımlıyor.

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