Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Ö.'ye ev hapsi cezası

Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren Fatih Ö. gözaltına alındı. Ö. hakkında ev hapsi cezası verildi.

Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan olayda kendisini iten kişi ve ihmali bulunan tüm yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı’nın geçtiği habere göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Koç'u saha kenarında yürüdüğü sırada iterek düşüren Ö.'yü yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö. Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.

Sepil: Hepsini inceleyeceğiz

Süper Lig'de Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe'nin onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un saha kenarında yaşadığı olayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Sepil şunları söyledi:

"Yarın bakacağız, olaylar nasıl gelişti, futbol kuralları içinde yapılanlar doğru mudur? Hepsini inceleyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Göztepe'nin her türlü hakkını koruyacağız. Göztepe tarafından bir hata yapıldıysa özür dileriz, ama Göztepe'nin her türlü hakkı korunacak.”

(EMK)