Ali Kişmir davası: "Yazının özünde siyasi eleştiri var"

Türkiye’nin 2020’de Kuzey Kıbrıs seçimlerine müdahale ettiğini yazdığı için 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir dün (26 Kasım) hakim karşısına çıktı.

Yeni Düzen’den Serap Şahin’in aktardığına göre Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Beyaz Ev Askeri Gazino Müdürü Yarbay Cengiz Doğan tanık olarak dinlendi.

Beyaz Ev, Kişmir’in yazısında Türkiyeli yetkililer ile bir grup KKTC milletvekilinin yemek yediği yer olarak geçiyor.

Doğan mahkemedeki ifadesinde “Haber nedeniyle en değerli ve en güvenilir kurumlardan biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (G.K.K.)toplum nazarında itibarsızlaştırıldığını, değersizleştirildiğini ve manevi şahsiyatının küçümsenmesinden dolayı şikayetçi olduğunu” söyledi.

Yazıyı, “Kadın personelin beni arayarak ‘komutanım Facebook’ta böyle bir yazı var bize ne demek istiyorlar’ diye ağlayarak ifade etti. Bu vesileyle öğrendim.” diyen tanık Cengiz Doğan yazıyla ilgili herhangi bir bilgi gelmediğini sosyal medyadan okuduklarını belirtti.

Yazıyı okuduktan sonra G.K.K.’ye şikayetçi olma konusunda fikir sunduğunu belirten tanık Doğan, kurum adına şikayetçi olduğunu söyledi.

Kişmir’in avukatlığını üstlenen Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Doğan’a “Yazıdan ne anladınız ve şikayetçi olma isteği duydunuz? sorusunu yöneltti. Doğan, “Herkesin anladığı şeyi anladım. Beyaz Ev’in, genel ev olduğunu. Bunu okuyan herkes o şekilde anlar” şeklinde konuştu.

"Amaç belli ki siyasi eleştiride bulunmak"

Esendağlı’nın, “Yazıda adı geçen Beyaz Ev’i bir kenara bırakırsanız herkesin anladığı şey dediğiniz, bu yazı neyle ilgilidir?” sorusuna, tanık Doğan ilk başta “Tamamıyla siyaset ile ilgili. Amaç belli ki siyasi eleştiride bulunmak. Ancak G.K.K’yi dahil etmesi toplum nazarında değersizleştirmiştir” dedi, “Yazının özünde siyasi eleştiri var” diye konuştu.

Tanık Doğan, ilgili yazının birinci ve üçüncü cümlesinin G.K.K.’nın güvenirliğini sarstığı iddialarında bulundu.

Esendağlı, yazının diğer kısımlarında “Ankara derken Türkiye hükümeti ve KKTC siyasetini eleştirildiğini” anlattı, “Ankara siyasete ayar vermek için bazı UBP’lileri bir yere çağırmış. Bu yer Beyaz Ev olabilir. Sizin yanlış anlamanızdan dolayı bu davadayız. İlk cümlede Beyaz Ev’e sadece Beyaz Ev deniyor, Ankara’nın siyasetimizi getirdiği konuma da genel ev deniliyor. Yazının sizinle, askeri gazinoyla, G.K.K. ile yakından uzaktan ilgisi yok. Yazının bütünü siyasi eleştiridir. Eleştiri konusu yapılan Ankara hükümeti, buradaki hükümete müdahale eden siyasilerdir. Eleştiriye hedef olanlar Ankara hükümetidir. Onun KKTC cumhurbaşkanlığı seçimine müdahalesidir.” diye konuştu.

Tanık Doğan, eşinin de yazıyı okuduğunu ve kendisine çalıştığı kurumla ilgili yorum yapmasıyla birlikte yazıyı herkesin anladığı gibi algıladığı yönünde ifadeleri yineledi.

Davada tanık olarak dinletilecek 2 şahsın sağlık sorunlarından dolayı mahkemeye gelmemesi üzerine, tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere mahkeme 6 Aralık 2024 tarihine ertelendi.

(HA)