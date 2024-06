Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü bu yıl Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamı ailelerine

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir'de 2 Haziran 2013 gecesi Yunus Emre Caddesi'nde polisler ve eli sopalı esnaf tarafından dövülerek yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 11'nci yılında aynı yerde anıldı.

Anmanın ardından 2 Haziran akşamı, DİSK Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve ALİKEV tarafından 2014 yılından bu yana verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri törenle sahiplerini buldu.

Ali İsmail Korkmaz'ın anma törenine annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ve abisi Gürkan Korkmaz da katıldı.

Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunun ardından KESK Eskişehir Dönem Sözcüsü Sertaç Durdu bir konuşma yaptı: Ali İsmail Korkmaz ile birlikte Etem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırımı, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan'ı andı. “Onlara sözümüz var onların hayal ettiği güzel günler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Daha sonra söz alan Emel Korkmaz, oğlunun öldürüldüğü yere her geldiğinde canının acıdığını söyledi, “Beş sene buraya gelemedim. Geldikten sonra hep ‘Keşke hiç gelmeseydim’ dedim. Keşke Ali'nin ulu orta bir yerde darp edildiğine şahit olmasaydım. Burada Ali'nin darbına şahit olanların vicdanları rahat mı? Vicdanlarına hesap verebiliyorlar mı? İçleri acımıyor mu? Buraya her geldiğimde Ali'nin ‘vurmayın' dediği cümleleri aklıma geliyor. Görüntüleri izleyemedim ama hep bunları söylemiş. Ali 38 gün direndi. Şu an aramızda yok ama yüzlerce, binlerce Ali İsmail var. Ali İsmail'e sahip çıktığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şahap Korkmaz da, “Oğlumuzu unutmadığınız için, unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Katilleri ve onları destekleyenleri lanetliyorum. Bu nokta onlarca pencereden görünüyor. O olayı görüp de susana yazıklar olsun diyorum. O insanda kan yok demektir” dedi.

Ali İsmail'in abisi Gürkan Korkmaz ise, “Ayakta durabiliyoruz arkamızda sizler gibi milyonların olduğunu bilmemizden. Bize güç ve Ali İsmail'in adını yaşatma mücadelemize bize sonsuz destek veriyorsunuz. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız” ifadelerini kullandı.

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, katliamlara karşı direnenlere verildi

Anmanın ardından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri dağıtıldı. Ödül İsrail'in katliamına direnen Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine verildi.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki törenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, "11 yıl önce Ali İsmail, baskıya ve adaletsizliğe karşı özgürlük mücadelesi için canını verenlerin arasına katıldı. Onun adına verilen bu ödülle, Gezi Direnişinin toplumsal hafızadan silinmemesini, Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren gençlerin unutulmamasını ve ‘yaşam' kelimesiyle baskılara, antidemokratik uygulamalara karşı direnenlere, insanca yaşam için mücadele edenlere, dayanışma duygularımızı ve saygımızı sunmayı amaçlıyoruz. Ali İsmail Korkmaz'ı ve Gezi Direnişinde katledilenleri unutturmamak ve yaşatmak, bu toplumu umutsuzluğa sürükleyenlere karşı umudu güçlendirmek, ülkeyi karanlığa teslim etmek isteyenlere karşı aydınlığın savunucusu olmak, savaş politikalarını sürdürenlere karşı barışın savunucusu olmak demektir” dedi.

Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri adına ödülü Çorlu Tren Katliamı'nda vefat eden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz aldı.

Ödülü Emel Korkmaz'ın elinden alan Mısra Öz, "Burada olmak çok zor. Bugün bende Ali İsmail'in ailesiyle onun 11 yıl önce katledildiği o sokaktaydım. Biz annelerin çok fazla duygularından bahsetmeye gerek yok. Birbirimizin gözlerine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Bu ödül biz Çorlu aileleri adına çok kıymetli. Çünkü bu ödül başka evlatlar ölmesin diye mücadelenin bir parçası. Ali İsmail bu hayattan koparıldığında 19 yaşındaydı; aynı katillerin kurduğu sistem 9 yaşında benim evladımı da aldı. Biz evlatlarımızın katillerini biliyoruz” dedi.

(HA)