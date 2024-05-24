Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, katliamlara karşı direnenlere verildi

DİSK Eskişehir Temsilciliği, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, KESK Eskişehir Şubeler Platformu, TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu ve ALİKEV tarafından 2014 yılından bu yana verilen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, 2 Haziran'da Eskişehir'de gerçekleşecek anmanın ardından yapılacak törenle sahiplerini bulacak.



Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri, İsrail'in katliamına direnen Filistin halkına ve Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenlerin ailelerine verilecek.

Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri Düzenleme Kurulu adına açıklama yapan DİSK Eskişehir Temsilcisi Zeynep Kaya, “Aradan 11 yıl geçmesine rağmen aynı heyecan ve istekle Ali İsmail Korkmaz adına düzenlediğimiz Yaşam Ödüllerini vermeye devam ediyoruz. Ali İsmail Korkmaz ve Gezi İsyanında katledilenleri unutturmamak ve yaşatmak, bu toplumu umutsuzluğa sürükleyenlere karşı umudu güçlendirmek, ülkeyi karanlığa teslim etmek isteyenlere karşı aydınlığın savunucusu olmak, insanlarımızı yoksullaştıran zihniyete karşı durmak, savaş politikalarını sürdürenlere karşı barışın savunucusu olmaktır.

Gezi Direnişi demokrasi ve özgürlük mücadelesinde tarihsel bir öneme sahiptir. Mücadelenin talepleri ve tarzının doğruluğu bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. İktidarın ve gerici güçlerin tüm karalama kampanyalarına, ağır hapis cezalarına karşın ‘Gezinin Ruhu' ülkemizin dört bir tarafında dolaşmaktadır. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu ruh en kısa sürede canlanacaktır. Demokrasi, barış ve özgürlüğün egemen olduğu bir hayat kurulacaktır” dedi.





Katliama uğrayan Filistin halkına ödül

2024 yılı Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödüllerinden birini İsrail tarafından 7 Ekim 2023'ten bu yana katliama uğrayan ve büyük direnişe imza atan Filistin Halkına verdiklerini söyleyen DİSK Eskişehir Temsilcisi Zeynep Kaya, şöyle dedi:

“İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023 gecesi sivilleri hedef alan saldırısını gerekçe göstererek başlattığı ‘soy kırım' ve daha fazla ‘işgal'i hedefleyen ‘haydut devlet' tutumu devam ediyor. ABD başta olmak üzere, Batılı devletler “dünyanın sahibi biziz” üslubu ile bir yandan yaşananları normalleştirmeye çalışırken, diğer yandan ‘yeni Orta Doğu'nun nasıl oluşturulacağının mesajlarını içeren siyasi desteklerini hiçbir tereddüde yer vermeksizin sürdürüyor. Türkiye ise daha yeni İsrail ile ticareti sonlandırdım demesine karşın Türkiye sermayesinin İsrail ile ilişkileri kesintisiz devam etmektedir. İsrail devleti tarafından başlatılan katliamda bugüne kadar 40 binden fazla insan yaşamını yitirdi. İsrail ordusu tarafından bu katliamda hastanelerin, sağlık kuruluşlarının sağlık emekçilerinin, hasta ve yaralılarla birlikte, doğrudan hedef haline getirildiğini hepimiz biliyoruz. Katliamda tek direnen var o da Filistin Halkı. Buradan bir kez daha savaş politikalarına hayır, yaşasın halkların kardeşliği diyoruz."



Çorlu Tren Katliamı direnişçilerine ödül verildi

2024 yılı Ali İsmail Korkmaz Yaşam ödüllerinden bir diğerini ise Çorlu Tren Katliamında yakınlarını yitiren ailelere verdiklerini söyleyen Zeynep Kaya, “Hepimiz 8 Temmuz 2018 yılında yaşanan Çorlu Tren Katliamını hatırlıyoruz. Bu kazaya, sıradan bir kaza gözüyle bakmak göz göre göre gelen 7'si çocuk 25 kişinin yaşamına yitirmesini anlamamak ve hafifletmek olduğunu düşündüğümüz için katliam diyoruz. Bu katliama yönelik aklımızda kalanlar ülkemizde yaşama verilen değerin ne kadar ucuz olduğu, böyle bir katliamın sorumlularının ortaya çıkarılmasında bile devletin ve sorumluların görevlerini yerine getirmediği gerçeğidir. Yine bir başka gerçek ise yakınlarımızın hakkını aramanın bile yasaklarla, zorbalıklarla bastırılmak istenmesidir. Çorlu Tren Katliamında tüm baskılara ve şiddete rağmen, katliamda yakınlarını yitiren aileler ve özellikle kadınlar hiç susmadılar. Tüm baskılara, yargılanmalara rağmen büyük bir direniş gösterdiler. 2024 yılı Ali İsmail Korkmaz Yaşam ödüllerinden birini de bu büyük direnişe ve direnişin sahiplerine veriyoruz” dedi.

(EMK)

